YT廣告變超長！他好奇「該買Premium？」　鄉民狂讚1功能：很夠本了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人喜歡在閒暇時間打開YouTube看影片，不過一名網友就抱怨，現在YouTube廣告越來越多，而且時間還很長，感覺就是在逼人買YouTube Premium，好奇大家真的都會乖乖買嗎？文章曝光後掀起討論，有些人認為是強迫推銷，但也有網友認為「早買早享受！」

原PO以「YouTube手機版廣告長到幾秒你會受不了？」為題在PTT發文，表示YouTube手機版最一開始出現廣告時，只有一個且5秒就可以略過，後來慢慢變成2個5秒廣告，可是現在15秒廣告出現的頻率越來越高，「感覺就是在挑戰使用者的忍耐極限，逼你買Premium」，他好奇真的會有人因為受不了廣告，而不使用YouTube嗎？或是乖乖買YouTube Premium解決廣告問題？

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文章曝光後，網友紛紛表示「被圖奇（Twitch）的廣告荼毒過，YT的根本還好」、「賴清德和林智勝的棒球廣告，超煩超多」、「Facebook的廣告才煩人，想付費都沒有」、「分兩段式的最煩」、「幾秒不是重點，現在那種按不掉的、強制看完的才最討厭」、「3秒以上就整支影片都不想看了」、「真的都遇到15秒，根本強迫推銷」、「你如果開自動播放沒有按skip的話，超長廣告比例會增加」。

但多數人都認為，「早買早享受」、「幾十塊每天可以省下十多分鐘的等待，Why not？」「半年前買了，覺得很值得，根本當Podcast」、「Premium出的第一天用到現在」、「無法忍受一直跳廣告，所以直接買家庭版」、「買吧，人生會開心點」、「不重要，窮到買不起會員是你的問題」，也有人稱讚「很早就Premium了，廣告一堆很煩，YouTube Music也蠻好用的」、「YT就算沒看，用來聽音樂，也夠本了」、「蠻好用的，還有YouTube Music」。