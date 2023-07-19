YouTube快轉更方便！　測試「2倍速」新功能限時體驗

▲YouTube在播放速度上提供新的升級功能。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

看 YouTube 影片快轉更有效率了！過去YouTube用戶需要進入設定頁面調整播放速度，現在只要透過簡單一指／鍵，即可有 2 倍速的影片。

包括androidecentral等單位發布消息，YouTube已在支援智慧型手機應用程序中添加了兩項新功能，其中一項測試引入了鎖定螢幕，可在觀看視頻時禁用觸摸輸入，而另一項測試則允許用戶輕鬆將閱讀速度提高一倍。

公告指出，這款YouTube 最新的「實驗功能」，限時在 8 月 13 日之前，開放 Premium 用戶申請測試「長按即可將播放速度設為 2 倍」功能，於 iOS/Android App 只需要觸控長按影片任一處，就會開始以 2 倍速度播放，若是電腦版則是按住滑鼠觸發。

《gearrice.com》則指出，這項新功能包括 iOS/Android App皆可支援，至於PC 用戶只需直接在視頻窗口上選擇設置即可。甚至還存在快捷方式，允許您使用 Shift 鍵和「小於」或「大於」鍵來加快或減慢播放速度，而無需深入清單中執行。

以往若要調整播放速度，要先點開youtube影片下方的「設定」齒輪圖示，再選擇「播放速度」與要調整的倍率，要切換正常速率得再重複相同動作。此外，對比點兩下的快轉，加快「播放速度」仍能看到畫面與字幕，不會錯過精彩的一瞬間。

目前該功能僅限於 Premium 會員啟用，手機版本可以在「設定」－「設定新功能」內找到，至於電腦則能從「youtube.com/new」網址進入。需要注意的是，每個帳號一次只限使用一個實驗功能。