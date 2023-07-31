「首位女中將」陳育琳有望接掌政戰局　創國軍6項歷史

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍司令部政戰主任陳育琳是國軍史上首位女性中將，由於國防部政戰局長楊安中將擬於9月底屆齡退伍，若沒有意外，有望由陳育琳接任，到時她將成為黃埔建軍以來首位女性政戰局長，堪稱女性將領職位的「天花板（指程度已到頂，幾乎無法被超越）」。

▲陳育琳（中間者）在軍旅生涯中創下6項歷史。（資料照／記者李毓康攝）

前政戰局長簡士偉中將在2022年10月1日屆齡退伍，當時國防部核定由時任陸軍司令部政戰主任的楊安中將接任，楊的空缺則由時任政戰局副局長的陳育琳接手，同時晉任中將，也讓陳育琳成為國軍史上首位女性中將。

▲陳育琳被認為是接掌政戰局長的人選之一。（資料照／記者李毓康攝）

陳育琳在軍旅生涯中創下6項歷史，包含首位外島部隊（馬防部）女性政戰主任、首位軍團級（六軍團）女性政戰主任、首位政戰學院女性院長、首位政戰局女性副局長，以及首位女中將、首位軍種司令部女性政戰主任。

根據《中國時報》報導，現任政戰局長楊安中將擬於9月底屆齡退伍，軍方官員表示，如果沒有意外，可能會由陳育琳升任政戰局長，到時她將再度寫下歷史，成為黃埔建軍以來首位女性政戰局長；此外，軍中人士也認為，陳育琳堪稱是女性將領職位的「天花板」，但目前還看不出女性將官有望晉升上將的可能。