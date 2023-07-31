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女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！　他爆難受：電話都不接

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友苦惱表示，女友趁暑假和一團朋友到墾丁玩，陣容是4男2女，還會穿比基尼玩水，由於他私訊、打電話給對方都沒得到回應，忍不住心慌，深怕自己被戴綠帽。

網友在論壇zuvio發文吐苦水，表示「還沒交往前，我女友就有一堆男生朋友，看她IG發的貼文都是跟男生出去，但我知道都是從小到大就很好的，現在我們在一起了，想當初我以為不會在意，但根本大錯特錯，就連她去吃飯我也會吃醋，不過還是忍了下來。」

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直到上禮拜，女友報備要跟一群朋友出去玩，都是很要好的，人數差不多6位，當中包括她只有2個女生，然後會去墾丁還有穿比基尼。

▲屏東墾丁大街夜市。（圖／翻攝自屏東觀光旅遊網）

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自屏東觀光旅遊網）

這讓他內心相當難受，直言「她出去玩時，我密她都不太回，到了晚上我都會亂想，打給她也都不接，真的好怕失去她。有的朋友說我小題大作，有些朋友說我已經很寬容了，還有些是覺得我被綠帽了，我一直覺得出去玩她有跟男生上床，真的好痛苦啊！」

對此，網友們紛紛回應，「我覺得你越緊張，她越能感受到壓力，如果你表現得不在意，她可能才會開始緊張起來吧」、「勸兄弟你不要看她手機喔」。另外，也有人表示，一起去就解決問題了；不過，原PO無奈透露，對方不同意他同行。

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