一起出遊「網美好友1舉動」惹怒她！一票人有感：白眼翻到北極

▲好友走到哪都在拍照、錄影。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友抱怨，好友是有1萬粉絲追蹤的小網美，出門不管去哪裡，對方無時無刻都在「拍影片」，如果拍出來的影片不好看，就得重拍，到了拍照景點也是不停地拍，讓她很崩潰，沒辦法好好享受旅遊，也決定不再跟對方一起出遊。貼文一出，釣出許多網友分享超扯的經驗。

原PO在Dcard上發文，朋友是個小網美，IG有1萬多粉絲，跟對方出遊簡直是一場惡夢，不管到哪好友無時無刻都在拍影片，「走進餐廳、走進民宿、離開餐廳、離開民宿，還有她吃飯的時候、在路上走路的時候」，如果不好看還得重拍一次。

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不僅如此，拍照也是一樣誇張，原PO指出，到了拍照景點，大概會拍個幾千張照片、幾百個影片，「重點是她還未必會滿意」，如果大家在網路上看到漂亮的影片，不要太羨慕，「她身邊都有一個很累的朋友或男朋友」，也暗自決定，以後不再跟好友一起出門了。

▲不好看還得重拍。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）



貼文一出，不少人都有類似的經驗，「吃飯要等全部菜上完、拍照完，才能開動，都快餓死了」、「完全懂妳的心情，有時候出門就是想放鬆跟談心，好好享受好好玩，拍一下就算了，一直拍真的請她自己出來玩就好」、「因為那是一整個團隊要做的事，妳全包當然會累」、「遇到這種朋友我真的白眼翻到北極，然後我會開始亂拍」、「叫她給你工資，或是請她自己花錢聘用一位負責幫她拍照的」。

還有網友分享當場暴氣的故事，「之前也有一個朋友，自以為是網美，跟她出去一直拍，怎麼樣都不滿意，然後直接暴氣說我拍的照片沒有一張能看，我直接說，你就長這樣，拍出來能多好看，直接走掉」、「我有個國中同學也是個奈米網美，有一次同學會辦在算有點高級的地方，菜上桌的時候也是狂拍個不停，還制止我們先吃，結果我一個情緒起來，不小心脫口說出，『妳再繼續拍，我就把妳手機摔掉』，旁邊的人突然對我瞪大眼睛，而那位網美同學則默默坐回去椅子上，之後也沒什麼吃東西，我似乎還隱約看到她眼睛有點泛紅」。