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餐廳闆娘訂4萬6桌椅　到貨竟反悔不付錢「全部5000我就收！」

▲家具行老闆PO出誇張對話，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲家具行老闆PO出誇張對話，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名家具行老闆指控，近日台北一間即將開幕的餐廳以4萬6千元的價格，向他訂購了40張椅子、13張桌子，不料到貨後對方卻開始挑毛病，認為有色差、運送過程可能有碰撞到，先是殺價到3萬6000元，之後更是反悔直接獅子大開口，要求「全部5000元收下」，讓他當場聽傻，決定請律師出面協調。

這名家具行老闆在爆料公社PO出對話截圖，台北市長安東路一間即將開幕的餐廳近日向他訂了40張椅子、13張桌子，雙方談好價格是4萬6000元，然而椅子送達後，餐廳老闆娘卻認為顏色容易髒、不耐用，只願意付3萬5000元，但家具行老闆認為這樣不僅沒賺，甚至還倒貼3000元給對方，最終雙方一番交涉後，同意以3萬6000元的價格成交。

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▲家具行老闆PO出誇張對話，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不料，餐廳老闆娘隔天收到其餘桌椅後，先是質問「為什麼要自行組裝沒有事先告知？」接著又聲稱品質不符預期，讓家具行老闆只能無奈回覆「那全部退了」。對方見狀卻又說「我們這邊的營業損失，還有桌子都組完了，白費力氣您怎麼算呢？」、「全部5000元我收下，所有的虧損算我的」。

對此，家具行老闆也傻眼回應「你要不要聽看看自己在說什麼？」、「跟白送有甚麼區別？」雙方又經過一陣討論，餐廳老闆娘決定將桌子留下，椅子全退回，但她先是要求椅子載走才付桌子的錢，也不願將組裝好的椅子拆掉方便貨車載運，之後更是表明並未留下椅子包裝，無法二次販售，讓家具行老闆痛批「店也先別開了，我們先叫律師把這事理清楚」。

▲家具行老闆PO出誇張對話，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，馬上引發網友一面倒痛批餐廳老闆娘，紛紛留言「超扯什麼人都有」、「大家一起去她餐廳捧場，請她先上菜吃完後再付錢，吃完後跟她說超難吃，你要收什麽錢，回去還可能拉肚子，付她5塊錢要不要」、「這直接不演了！ 就是明擺著要坑殺你，話說完，誰贊成？誰反對？」、「真是開眼界了，有這種做水準的買家，我們只能祈禱自己別遇到」。

▲家具行老闆PO出誇張對話，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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