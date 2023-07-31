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中台世界博物館《住世：修護主題展》　8／5起揭曉佛教修護藝術

▲中台世界博物館木雕分館《住世：修護主題展》將於8月5日開展。（圖／中台世界博物館提供，下同）

▲中台世界博物館木雕分館《住世：修護主題展》將於8月5日開展。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館木雕分館將於8月5日起推出「住世」文物修護展覽，該展覽以「修復與保護」為重點，將博物館鮮為人知的幕後修護工作呈現於大眾眼前，並透過修護師的視角，帶領觀展者了解文物修護如何與千年佛教藝術相聯繫，讓文物的文化內涵與風采長久住世。

中台世界博物館指出，自2016年開館以來，盡力於館藏佛教藝術文物的研究、展陳和維護，為世人珍守佛教文化資產，其木雕分館為全台唯一以佛教木雕造像為主題者；本次主題展聚焦於博物館多元工作中的修護角色，忠實呈現修護師在面對佛教藝術文物時，所運用的修護策略與保存思維，以及費心探究的修護倫理，並公開深藏的材料技術運用、工藝價值昇華、文化意涵掌握等經驗，與大眾分享。

▲中台世界博物館木雕分館《住世：修護主題展》開展。（圖／中台世界博物館提供）

木雕分館也特選民初「拈花說法」木造匾額、于右任「贈紹禹先生聯句」草書等5組作品，展現藝術修護及修護藝術的思維視角，企盼大眾親臨體驗，同時辦理「一日修護師」活動：在看展之餘逐步認識展件的文史故事與修護歷程，進一步推理思考自身生活物件如何永續保存。

▲中台世界博物館木雕分館《住世：修護主題展》開展。（圖／中台世界博物館提供）

館方表示，本特展原為慶祝中台世界博物館落成5周年所規劃，經疫情暫時休館，如今終於開展，也歡迎大眾參與修護師Gallery Talk、親子藝術修護手作活動，以及文物修護專題講座等一系列活動，讓大小朋友們藉由互動活動，認識及體驗更多藝術修護知識，並帶回日常生活經驗之中。

展覽日期： 2023年8月5日（六）至2024年9月22日（日），週一休館（逢國定假日，休館日將配合調整），凡學生、南投縣民、10人以上參訪團體即可享門票優惠，埔里居民可免費參觀；展覽介紹： https://www.ctwm.org.tw/news_arti.html?id=164。

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