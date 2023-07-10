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中台世界博物館推泰國造像藝術大展　作品涵蓋8至20世紀

▲台灣首見橫跨千年的泰國造像藝術大展，於中台世界博物館登場。（圖／中台世界博物館提供，下同）

▲展場設立禮佛情境區，讓觀眾在看展同時，也能體驗泰國的禮佛文化。（圖／中台世界博物館提供）

記者高堂堯／南投報導

位於台灣中心埔里鎮、向來以「佛教藝術化」為宗旨的中台世界博物館，於暑期推出全台首見的泰國造像藝術特展─「佛・國」，展出8至20世紀橫跨千年的泰國造像，也是在台難得一見的泰國藝術經典。

館方表示，泰國佛教歷史悠久，此次展覽將泰國不同時期的「山形門」化作時光隧道，邀請觀眾跟隨門的變化看見泰國人民長久以來的信仰與文化的根基；而佛教起源於印度、遍植亞洲各地，其中伴隨佛教而產生的造像藝術，常在各地出現在地化的轉變：泰國佛像的造型更是千變萬化，與台灣民眾相對熟悉的漢地式佛像截然不同，除大量使用金屬材質，打造高貴莊嚴的金色佛像，每尊造像的姿態豐富，題材多元，散發著生氣勃勃的意象。

▲台灣首見橫跨千年的泰國造像藝術大展，於中台世界博物館登場。（圖／中台世界博物館提供）

▲展覽精選40多件館藏泰國造像，展品涵蓋8至20世紀，為台灣十分難得的收藏。（圖／中台世界博物館提供）

館方指出，泰國文化與佛教密不可分，日常生活、傳統習俗與文化，處處可見佛教深化影響；除了貫穿時空的山形門外，館方特以民眾習慣的「旅遊」視角，將泰國寺廟壁畫、皮影戲、水燈節等原素，融合於展陳設計之中，引領觀者細細品讀泰國佛系文化的點點滴滴，也以泰北清邁有名的宗教體驗活動—Monk Chat為情境背景，設計語音導覽服務，讓觀眾不用出國，就可以實際體驗與泰國在地僧人的藝術對話。

▲展廳空間可見不同造型的「山形門」設計，引領觀者進入泰國歷史的時光隧道。（圖／中台世界博物館提供）

▲展廳空間可見不同造型的「山形門」設計，引領觀者進入泰國歷史的時光隧道。（圖／中台世界博物館提供）

而展區中的「禮佛情境區」，讓觀眾親身體驗泰式生活中不可或缺的禮佛儀式，也特別邀請美感教育老師設計一系列「觀景引導卡」，輔助觀者在展覽中自我引導、自我對話，在認識泰國文化時，也能透過反思得到啟發，找到與自身的共鳴；最後，觀眾可在「佛國，無國界」光影空間，寄出館方精心設計的「三季限定」明信片，邀請更多「佛國人」踏訪中台世界博物館，一同見證佛教歷史，體會佛法的真義。

《佛．國：館藏泰國造像特展》展期自即日起至113年5月19日，地點在中台世界博物館3樓301B、302B特展室，更多展覽活動相關訊息，請鎖定中台世界博物館網站（www.ctwm.org.tw）或IG、臉書粉絲專頁「中台世界博物館」。

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