民眾黨英文標語惹議推給小編？　他轟：出包就卸責沒能力擔大任

▲民眾黨英文官網標語惹議。（圖／翻攝網站）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨英文官網被發現寫著「Vote White Vote Right」，對不熟悉台灣政治的西方人士眼中，有著「投給白人，投給右派」之意，引來各界討論不適當，民眾黨表示會從善如流修改圖文，針對小編用詞不精確會再做嚴格把關。對此，民進黨前青年部主任吳濬彥31日就在臉書批評，出包了急著卸責切割給小編，都顯示黨主席柯文哲跟黨是沒有能力承擔大任。

吳濬彥表示，有一些朋友可能會想，沒有中央執政權的政黨為何會創造外交災難，幹嘛這麼認真，新的小黨總是需要練習。但他強調「錯了，治理國家是沒有練習空間的」，當過程已經荒腔走板，已經一再警示這個人跟黨有問題，民眾還沒有警覺，就是拿台灣的未來在開玩笑。

吳濬彥舉出，第一，總統候選人與其代表的政黨，傳達出來的訊息都充分代理台灣某一部分選民的理念價值；第二，民眾黨推出來的總統參選人柯文哲，是兩屆台北市長，並非素人；第三，民眾黨是台灣第三大黨；第四，民眾黨的總統參選人現在民調位居第二，超越20%，已具有一定民意基礎。他強調，柯文哲從政這近十年時間，得罪過許多國家與民族，一次可以說是失言，多次發生請認清此人價值觀與行事風格就是如此。

此外，吳濬彥質疑，「全部都小編的問題？」，設計帶有3K黨白人至上主義標語「Vote White,Vote Right」的是小編；跑去TAG美國前總統川普的也不是民眾黨立委賴香伶本人是小編。他表示，他相信民眾黨也不是刻意要去做白人至上主義口號，但無知釀災還跑去TAG川普實在太過自我感覺良好，而出包了急著卸責切割給小編，至頭至尾都顯示這個人跟黨是沒有能力去承擔大任的。

吳濬彥最後再次強調，治理國家不是兒戲，沒有太多犯錯跟練習的空間。