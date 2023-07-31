趙春山強調非綠得整合一組　發生1前提接受「藍退白上」

▲淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜選情低迷、多份民調位居第三，造成藍營內部雜音多，兩岸權威學者趙春山31日於媒體人黃暐瀚主持的廣播節目中表示，他支持侯友宜選到最後，但若民調一直沒起色、落後民眾黨總統參選人柯文哲太多，他也可以接受「藍退白上」。

趙春山日前投書於《聯合報》的文章中寫道，國民黨現在的「三步走」分別為，第一步「藍營內部團結」，他支持整頓黨紀，但他認為不要過於高壓，對於「友柯近郭」的同志，要溝通，不要壓迫，畢竟之後還得努力拉回柯郭，不宜撕破臉，後續難整合；第二步「團結泛藍」，不只鴻海創辦人郭台銘，還有親民黨主席宋楚瑜、前監察院長王建煊，親民黨、新黨的勢力都要整合，若想勝選，都得團結；第三步「非綠團結」，他認為郭台銘不會選到底，侯柯則該依民調高低，最後整合一組參選。

趙春山表示，身為忠貞的國民黨員，他完全樂見，也支持侯友宜選到最後、勝選總統，但萬一民調一直沒起色，落後柯文哲太多，他也可以接受「藍退白上」，讓柯文哲選贏總統。他提到，很多藍營選民說，這一仗退無可退，只能戰死灘頭，因為選輸總統，還有下一次，若禮讓柯文哲，讓柯文哲勝過民進黨參選人賴清德，國民黨將會亡黨，但他不這麼認為。

趙春山認為，若是明明「非綠」有機會贏賴清德，卻因為各自的堅持，搞到最後「戰死灘頭」，那國民黨才真的是會消失於中華民國，論述的重點，不在「侯讓柯選」，重點是「非綠得整合一組，才能贏賴」。因此，他完全支持侯友宜，也希望侯友宜就是最後代表「非綠」的那一組，在登記之前，國民黨要盡量拼，拚到最後再說。