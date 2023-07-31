英文官網標語爭議！賴香伶留言點名川普被罵翻　民眾黨：求好心切

▲立委賴香伶。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨英文官網寫有「Vote White Vote Right」標語引發爭議，立委賴香伶在臉書試圖解釋，甚至直接標註美國前總統川普，引發網友批評「不要那麼丟臉」。民眾黨發言人林子宇31日說明原意是「支持白色力量是個正確選擇」，目前已先下架圖文，至於賴香伶此舉，應是求好心切。

針對賴香伶留言試圖解釋，還標注川普等行為引發網友批評，林子宇31日受訪時回應，賴香伶的小編也是求好心切，積極幫民眾黨向近期在檯面上的美國政治人物表達想闡述意思，「我覺得她的心態，我們可以理解，畢竟大家都是一個政黨，想告訴好朋友們『我們是白色力量，想表達的並不是網路上講的『票投白人或票投右翼』想法。」

至於英文網站上寫「Vote White Vote Right」爭議，林子宇說，起初網站是交給小編做圖片美編，而當時小編用意是想表達「支持白色力量是個正確選擇」，加上台灣沒有白人至上主義概念，但近期有許多西方友人、網友給予建議，而民眾黨會從善如流，針對此部分先進行修改，剛好英文網站近期要做視覺內容整體翻修，所以就先將此篇圖文下架。

▲民眾黨英文官網惹議。（圖／翻攝網站）

一名在台的外國記者發現民眾黨官網英文標語並不適當，在推特上表示，「民眾黨意外地與美國白人至上主義都用了同一句口號。就這個情況來說，我明白為什麼對於民眾黨來說，這是可以理解的，因為台灣政黨通常用顏色（藍色、綠色）來代表。但對於美國人來說，這仍然是...」。

知名Podcast節目《百靈果News》也在臉書質疑，大批網友在底下留言，而賴香伶則標註川普說，有些民進黨側翼說連你都不敢說Vote White Vote Right，她想知道這是真的還是假的，並告訴川普，民眾黨的White是代表該黨，而Right則是指正確的選擇。

不過，賴香伶試圖澄清的貼文再度掀起批評，網友紛紛表示，「不要這麼丟臉隨便tag人，還用莫名其妙的英文問人莫名其妙的問題」、「民眾黨的荒唐劇本真的連AI都寫不出來」、「川普應該會覺得「DPP的幫朋友把妹的人」比「投白投右」還難懂」、「我的天，可以不要那麼丟臉嗎！」、「整個黨都是災難」。

▼賴香伶在百靈果臉書下試圖解釋。（圖／翻攝臉書）

▼針對民眾黨英文網站的爭議，今早民眾黨召開臨時記者會，由發言人林子宇出面說明。（圖／記者湯興漢攝）