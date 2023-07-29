國小教師退而不休「擔任動物園解說志工」　獲頒教育奉獻獎

▲金華國小退休教師何明美（右一）擔任動物園服務志工，獲頒教育奉獻獎。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年教育奉獻獎日前揭曉，全國有20名退而不休的教育人員獲獎，台北市獲獎有4人，包括金華國中前校長俞玲琍、社子國小前校長廖金春、國語實小前校長林玫伶，以及金華國小退休教師何明美。北市教育局長湯志民表揚肯定4名得獎者。

為鼓勵教育人員退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部設置「教育奉獻獎」，今年共有20人獲獎，北市就囊括4名。

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金華國中前校長俞玲琍一生以教育為志業，自彰師大畢業後即擔任教職，從特教班導師、組長、主任到校長，在教育界服務長達40年時間，退休後仍擔任北市教育局聘任督學、公開觀課議課諮詢委員、教學正常化訪視委員等，展現多元教育奉獻典範。

國語實小前校長林玫伶，對經濟困頓、身心障礙、拒學等學生，展現其教育專業和愛心，實踐「永遠不放棄每一個孩子」的教育理念。退休後，深入偏鄉參與閱讀推廣並積極引進社會資源，協助全國各校軟硬體發展；並擔任北市教育局政策諮詢委員，協助學校課程的發展，致力於媒體識讀與讀報教育的深耕文化工作。

金華國小退休教師何明美，教育理念為「以學生的角度來教學，以鼓勵的方式增加信心」，在職期間即加入天文館志工、社區親子成長班志工、動物園服務隊等。退休後，為延續其教育熱忱，繼續為社會服務，除擔任新進志工培訓講師，亦參與多項教案設計與示範教學工作。

社子國小前校長廖金春，數十載奉獻於教育界，退休後持續身體力行志願服務工作，並且以不間斷、跨領域學習的精神自我精進，以提升其經驗傳承的精準度，是教育界成長的穩定力量。