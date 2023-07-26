青年考證照還能拿獎勵金　勞動部就業獎勵方案報你知

▲成功考取重點產業證照之青年，只需上勞動部技術士證及穩定就業獎勵系統，不用出門線上填列相關資料就可E指搞定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應國家重點產業專業人才需求，勞動部推出「青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」，青年若考取重點產業相關職類技術士證，將依其級別核發5千元至2萬元的「證照獎勵金」。

此外，勞動力發展署雲嘉南分署為協助青年接軌就業市場，投入半導體、智慧機械、太陽能光電及智慧農業等重點產業，開辦許多職前重點產業課程，不僅勞動部負擔80％至100％的訓練費用，青年還能領取「青年職前訓練學習獎勵金」、最高可領9.6萬元，鼓勵待業青年把握機會報名，證照在手、就業不愁！

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部近期為協助青年就業推出「投資青年就業方案2.0」，針對青年提供多項補助措施，其中勞動部為響應國家重點政策，布局關鍵前瞻技術、培育高階人才，並鼓勵15歲至29歲的青年投入重點產業，激勵其提升技能水準、增進就業優勢，規劃辦理「青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」，只要青年考取相關重點產業之技術士證照，將核發丙級5千元、乙級1萬元、甲級2萬元的「證照獎勵金」。

相關重點產業之技術士證照包含化學、機械加工、工業電子、太陽能光電設置、電腦軟體設計、銑床、農藝等共22職類，且為協助成功考取重點產業證照之青年，不用出門就能領到「證照獎勵金」，勞動部還建置獎勵金線上申請系統(https://eservice.wdasec.gov.tw/WWW/C602M)，青年只需上系統填列相關資料就可E指搞定，自即日起開始受理至2024年12月31日止，歡迎想要投入重點產業的青年，踴躍考取證照獲取獎勵金，相關問題可撥技能檢定中心(04)2259-5700＃0洽詢。

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署近期開辦許多職前重點產業課程，如智慧農業科技應用、智慧電子與物聯網控制實務、機電整合、電腦輔助機械繪圖、數位設計等眾多課程，只要3至6個月的訓期，透過理論解說及上機實務操作，即使非相關科系也能在短期內打下基礎，素人晉升為專業職人，另勞動部為減輕青年的參訓經濟壓力，除負擔80％至100％的訓練費用，每個月還可領取8千元的學習獎勵金、最高可領9.6萬元，詳細課程內容請上台灣就業通-職前訓練網 (https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢。