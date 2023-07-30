媒合達58.5％！首辦北中南就業博覽會　徐榛蔚：長照業需求大　

▲花蓮首辦北中南3區就業博覽會，參與者逾300人次，初步媒合83人次就業，媒合率達58.5％。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於29日在花蓮縣鳳林國小體育館辦理今年度第三場「花蓮縣就業博覽會」，現場有許多社會新鮮人、轉職者、二度就業等民眾前來參與，參與者逾300人次，共有142人次遞送履歷表應徵各類職缺，初步媒合83人次就業，求職媒合率達58.5％。

縣長徐榛蔚表示，往年就業博覽會都在北區辦理，今年希望在疫情過後鄉親可以返鄉就業，希望能夠兼顧產業及鄉親求職的需求，特別請社會處籌劃北中南三區就業博覽會，徵才廠商有在地的事業單位，也有從北區來的事業單位，希望可以提供職缺給中南區的鄉親優質的職缺。花蓮縣的長照覆蓋率是99%，長照產業徵才需求是非常高的。

徐榛蔚也談到，縣府積極推動無煙囪產業，觀光旅宿業者今天徵才，希望能不斷提升質量與世界接軌。特別感謝各職業工會，在勞工教育及第二專長的培訓，現在的就業非常多元，希望用更多的方式給鄉親增能培力，縣府也不遺餘力推動數位產業，花蓮是一個值得期待的城市，幸福共好，希望今天前來求職鄉親都能找到合適的工作。

立法委員傅崐萁表示，由衷希望花蓮的孩子都能留在這塊土地就業生根，自己會持續為花蓮拼搏讓中年失業情形盡量減少。他透露昨日與農委會一同前往實地勘察農損情況，除了表達對農友的深切關懷，也一再強調農業保險的重要性。他也談到，花蓮是觀光大縣，交通與基礎建設持續提升，才能提供更便利舒適的旅遊環境。

現場參與廠商涵蓋醫療業、長照服務業、觀光旅宿業、軍職及其他等19家廠商，提供近250個職缺；除了徵才區外，也規劃了「就業探索區」、「VR職安體驗區」、「知你權益闖關區」及「政令宣導區」等4大主題區域，讓前來的民眾不僅找到工作同時也收穫滿滿。此外，現場還貼心的設置舒壓按摩區讓求職者紓解緊張的情緒、美容區為求職者打造面試妝容及專業理髮服務。

花蓮縣政府也積極優化各項流程，例如為了縮短進場時大量人潮及讓面試流程更加順暢，今年度推出「E-pass」服務，可事先於線上填寫基本資料，目前線上已經有320名求職者填寫履歷，大大的減少求職者排隊的時間。還有，如需面試多家企業，也不需要忙著手寫履歷表，透過我們的平台，就能一鍵印出履歷表，加快面試速度。

花蓮縣政府社會處陳加富處長表示，總計三場次的就業博覽會圓滿落幕。在辦理就業博覽會期間，許多求職者有機會與各種企業和機構的代表進行面對面交流，了解職位機會、公司文化和招聘需求等。提供了雙方建立聯繫、評估適配度以及進行現場面試的機會。

對於企業而言，就業博覽會提供了一個集中展示和宣傳企業形象、招聘職位的平台。同時，他們可以直接與求職者交流，篩選合適的人才，加速招聘過程。對於求職者來說，參加就業博覽會是一個了解職業市場和擴大職業網絡的重要機會。他們可以與各行各業的專業人士交流，獲取有關職業發展和就業技巧的寶貴資訊。

民眾若想知道更多資訊，可以至本活動官網（https://hlhr.tw/）或臉書粉絲專頁搜尋「花蓮縣就業博覽會」或電洽花蓮縣政府社會處勞資科（03）-8227171分機390洽詢。

