台南轎車迴轉撞直行車！噴飛失控撞毀6店面+1機車　1人受傷

▲台南市在永康區中正南路與鹽忠街口發生交通事故，洪姓男子駕車涉嫌迴轉時與另名張姓男子所駕車輛發生撞擊車禍，並波及路邊機車及路邊6店家受損。圖／翻攝自道路救援張家班臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區中正南路與鹽忠街口，23日凌晨0時47分許發生一起交通事故，洪姓男子駕車迴轉時與另名張姓男子所駕車輛發生撞擊車禍，並波及路邊機車及路邊6店家受損，其中張姓駕駛受傷送醫救治，目前肇事原因及相關責任由市警永康分局調查處理中。

永康分局警方指出，該車禍發生於23日凌晨0時47分許，由洪姓男子駕駛自小客車沿中正南路東往西方向行駛內側車道，至肇事地點中正南路與鹽忠街口迴轉時，與張姓男子駕駛租賃小客車，沿中正南路西往東行駛內側車道，至肇事地點變換車道時，雙方發生碰撞後，車輛失控波及路邊一台機車及中正南路698號至中正南路708號等6間店家。駕駛人洪男與張男檢測無酒精反應，張男多處受傷由救護人員送永康奇美醫院治療。

永康分局指出，本案係自小客車行經事故路口迴轉時，未注意到直行車輛，與租賃小客車碰撞而肇事，並波及路邊機車及路邊店家，永康分局呼籲，駕駛車輛行經路口應注意慢、看、停，隨時注意道路車況並保持安全距離，以維護用路人行車安全。