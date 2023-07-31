救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

改革開放以來，中國的經濟始終處在了單線上揚的榮景，一下子的疲軟確實讓人很難適應。正當各國央行因為通貨膨脹而焦頭爛額之際，中國經濟竟然還在各大經濟體之間排名倒數，實在嚇人。物價指數維持在低水位，一下子讓中國經濟帶來比高通膨更大的壓力。