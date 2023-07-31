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大陸 大陸焦點 特派現場

救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲大陸官方為了刺激消費，推出一系列新政策。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸內需不振的情況進一步惡化，經濟面臨重大挑戰。大陸國家發改委7月31日發布《關於恢復和擴大消費的措施》，從「穩定大宗消費」「擴大服務消費」「促進農村消費」「拓展新型消費」「完善消費設施」，以及「優化消費環境」6個方向，列出了共20條措施，盼能擴大內需，發揮消費對經濟發展的基礎性作用。

「穩定大宗消費」方面共有4條措施，分別為「優化汽車購買使用管理」「擴大新能源汽車消費」「支持剛性和改善性住房需求」，以及「提升家裝家居和電子產品消費」。

「擴大服務消費」方面共有4條措施，分別為「擴大餐飲服務消費」「豐富文旅消費」「促進文娛體育會展消費」，以及「提升健康服務消費」。

▲海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

「促進農村消費」方面也有4條措施，分別為「開展綠色產品下鄉」「完善農村電子商務和快遞物流配送體系」「推動特色產品進城」，以及「大力發展鄉村旅遊」。

「拓展新型消費」方面有2條措施，分別為「壯大數字消費」，以及「推廣綠色消費」。

「完善消費設施」方面有3條措施，分別為「加快培育多層級消費中心」「著力補齊消費基礎設施短板」，以及「完善消費基礎設施建設支持政策」。

「優化消費環境」方面共有3條措施，為「加強金融對消費領域的支持」「持續提升消費服務質量水平」，以及「完善促進消費長效機制」。

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