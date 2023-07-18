為什麼長輩能存錢「年輕人不能」　11項價值觀比較曝光

▲為什麼長輩能存錢「年輕人不能」的相關話題，在網路上引發熱議。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者林彥臣／綜合報導

年輕人經常被歸類為是所謂的「窮忙族」、「月光族」，也就是每個月辛苦工作賺來的薪水，卻一下就花光，幾乎存不了錢，但是在網路上流傳了一份表格，分析為什麼長輩存得到錢，年輕人卻存不到錢，總共有11個項目進行比較。相關話題引發正反兩方的論戰。

表格的標題為「為什麼父輩能存到錢，而我們不能」，內容總共提及11個比較項目，分別為「喝水」、「養狗」、「鍋具」、「吃飯」、「洗澡」、「觀念」、「存錢」、「賺錢」、「看電視」、「買東西」、「運動」。

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▲11個項目比較長輩與年輕人的消費價值觀差異。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



其中「喝水」的項目，長輩的表格只有「白開水」，但年輕人的表格裡，則是各家手搖飲的品牌，「吃飯」的項目，長輩的表格裡則是「吃飽」，但是年輕人的表格裡則是各種美食。

認同這個說法的網友表示，「滿貼切的」、「這張圖滿對的，確實每個都有中」、「長輩3年存百萬，年輕人2年花百萬」、「哈哈哈哈哈哈哈哈，滿實在的啊！誘惑太多了」、「其實我滿認同的，畢竟以前爸媽那個年代可以選擇跟享用的物質沒有那麼多，現代的太多了」。

但另一派的網友則認為，「一直活在過去的人，真的滿可悲的」、「長輩房價200萬，年輕房價2000萬」、「看這個表格就知道現在多的是方法賺錢」、「以偏概全的一張表，無參考價值」、「全部我才中一個，吃到飽，也沒常吃，也存不太多錢」。