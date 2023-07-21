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大陸 大陸焦點 特派現場

陸救消費推「汽車促銷新政」　擴大停車位供給、加大信貸支持

▲大陸車市,購車。（圖／CFP）

▲大陸積極振興消費，車市成為首要目標之一。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸發改委21日印發《關於促進汽車消費的若干措施》，以進一步穩定和擴大汽車消費，促進消費持續恢復，具體措施包含降低購車成本、擴大停車位供給、加大汽車消費信貸支持，以及開展汽車促銷活動等。

《關於促進汽車消費的若干措施》由大陸國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、交通運輸部在內的13個部門聯合印發，內容提到，「汽車消費體量大、潛力足、產業帶動作用強，促進汽車消費對穩定我國消費大盤、促進產業鏈高質量發展具有積極作用。」

▲大陸車市,購車。（圖／CFP）

《關於促進汽車消費的若干措施》共有10大措施，分別為優化汽車限購管理政策、支持老舊汽車更新消費、加快培育二手車市場、加強新能源汽車配套設施建設、著力提升農村電網承載能力、降低新能源汽車購置使用成本、推動公共領域增加新能源汽車採購數量、加強汽車消費金融服務、鼓勵汽車企業開發經濟實用車型，以及持續緩解停車難停車亂問題。

其中，「加強汽車消費金融服務」一項中提到，要加大汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。

「持續緩解停車難停車亂問題」一項則強調，要鼓勵各地有效擴大停車位供給，合理制定停車收費政策。新建居住區嚴格按照城市停車規劃和相關標準要求配建停車位，提高老舊小區、老舊街區、老舊廠區、城中村改造中的車位配建比例。

《關於促進汽車消費的若干措施》還提到，各地區、各有關部門要及時出台配套政策措施並抓好政策落實，支持有關行業協會、商會、汽車企業、金融機構等開展汽車促銷活動，不得出台地方保護的政策，避免惡性競爭，共同維護行業秩序，營造有利於汽車消費的政策和市場環境。

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