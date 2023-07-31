快訊／高雄鱷魚出沒引恐慌！警抓到造謠男...認了買模型惡作劇

▲劉男買了玩具鱷魚放在凹仔底公園，還拍照上傳。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子（27歲）透過網路購物平台購買鱷魚模型後，竟將鱷魚模型放在凹仔底森林公園的池畔，拍照後在網路貼文散布，引起民眾恐慌。市府農業局、警、消調查後發現劉男疑似自導自演，偵查後劉男坦承惡作劇，全案警詢後依違反社會秩序維護法究辦。

▲劉男買了玩具鱷魚放在凹仔底公園，還拍照上傳。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

30日媒體報導，高雄凹仔底森林公園水池出現鱷魚蹤影，高雄市政府立即成立跨局處小組進行搜尋未果。劉男又於30日晚間9點多將鱷魚模型藏於外套，徒步走到凹仔底公園後，聯繫消防局自稱找到鱷魚模型。

▲警方在劉男手機中找到惡作劇的相關事證。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於過程太戲劇化，警方懷疑劉男可能自導自演，經調查後發現，劉男在今年7月上旬透過網路以1840元購得該鱷魚模型（長約43公分），29日晚間7點左右放置鱷魚模型後拍照，當晚10點左右在網路貼文，案發後多次搜尋「凹仔底公園 監視」、「凹仔底公園 鱷魚」等查詢紀錄。

▲警方在劉男手機中找到惡作劇的相關事證。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方於31日凌晨1點突破劉男心防後，劉男坦承覺得好玩，才會惡作劇，事後發現媒體報導而感到擔心害怕，才會報案稱找到鱷魚模型。警詢後依違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰」究辦。