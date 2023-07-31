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弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

▲索隆的刀變小鑷子了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲索隆的刀變小鑷子了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

經典動漫《航海王》在全球擁有廣大粉絲，許多鐵粉不惜砸錢，也要蒐集各種周邊商品。一名人夫在網上發文透露，不小心把索隆公仔的刀搞丟，就怕被太座發現；而大票網友看完則洗版笑回，「我勸你坦白從寬啊」、「什麼老婆...現在你是被告」。

網友在「爆廢公社公開版」PO出照片，直呼「不小心把老婆索隆的刀弄丟了一把，希望她不會發現。」從畫面中可見，原PO妻子收藏不少公仔，甚至有專屬的透明櫃擺放。

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▲網友洗版上香。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲照片引起熱議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

然而，身為「三刀流劍士」的索隆，右手的刀卻消失了，取而代之的是一把小鑷子，這一幕瞬間戳笑不少人，忍不住驚呼「完全沒違和感」、「她應該不會發現，但會發現夾子少一支」、「這把是幫敵人拔睫毛還是拔鼻毛」、「要放棉花棒啦」、「我覺得插牙籤也是個不錯的想法」。

另外，網友們也紛紛朝聖慘劇，留言表示「先去立不自殺聲明吧」、「金門代表獻花」、「希望你可以看到明天的太陽公公」、「明天記得PO文報平安」、「沒差啦！我把我老公的索隆三把都折斷，他也沒發現」、「你老婆會拿另外一把刀放在你身上」、「本來不會發現，當文章在這裡出現就會發現了」。

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