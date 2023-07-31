馬拉松跑友不菸不嚼檳榔竟罹肺腺癌　定期篩檢提早發現症狀

▲8月1日「世界肺癌日」將屆，南投縣衛生局呼籲符合資格者參與免費篩檢。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天8月1日是「世界肺癌日」，林姓男子長年有跑馬拉松、騎單車的習慣，不抽菸也不嚼檳榔，卻在定期健康檢查過程中發現肺部有異樣，進一步進行肺部低劑量斷層掃描及切片，結果是約2.54公分的惡性毛狀剝離瘤，確診肺腺癌，所幸尚無任何症狀、癌細胞未擴散；林男在醫師安排下執行右上肺葉切除手術，癒後良好。

林男手術至今已過2年、持續回診追蹤，目前在跑馬拉松比賽已完全沒有問題，還能有良好成績；他也呼籲有符合補助資格的民眾都可以去篩檢，不因肺腺癌而失去晚年美好人生。

依據衛福部國民健康署今年最新資料顯示，台灣肺癌標準化死亡率雖自民國100年的26人／每10萬人，下降至110年的22.2人／每10萬人，降幅14.6%，但仍連續12年高居台灣癌症標準化死亡率首位，110年共1萬40人死於肺癌，幾占所有癌症死亡人數的五分之一（19.4%），因此肺癌防治確有其重要性。

南投縣衛生局長陳南松表示，肺癌篩檢於111年已納入國民健康署肺癌早期偵測計畫，提供符合資格的民眾免費篩檢，邀請符合篩檢資格的縣民，可就近至本縣6家醫療院所定期接受肺癌篩檢；吸菸者宜儘早戒菸，提早發現病症、早期治療，減少癌症帶來的併發症，擁有更長久的健康生活。

南投縣「肺癌早期偵測計畫」內容為：1.提供篩檢醫院：衛福部南投醫院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院；2.服務對象：(1)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；(2)重度吸菸者：50至74歲，吸菸史達30包／年以上，有意願戒菸（若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務）或戒菸未達15年之重度吸菸者；3.補助時程：每2年1次。