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「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費　他下次不敢了！網炸鍋：北科大出動

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲原PO吃完兩盤炒羊肉與3碗白飯，哀喊下次不敢了。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

日前北科大學生不滿白飯吃不飽，最後鬥倒熱炒店的風波，讓各界看傻眼。而一名網友發現，有佛心店家主打，若能當場吃完「3碗白飯+一盤快炒羊肉」就結帳0元的活動，於是原PO實際挑戰一番，吃完後肚子撐到不行，秒喊「下次不敢了！」引來鄉民笑虧「北科大看到要集體出擊了！」

一名網友在PTT省錢板分享「新北三重吃完三碗飯免費送一盤羊肉」的神級活動，顧名思義，只要吃完3碗白飯，有小／大／超大碗可選，就可任選一份炒羊肉，還有清湯可配，成功挑戰嗑完的話，該餐真的完全免費。

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值得注意的是，店內規定挑戰者只能坐在騎樓，外面沒有冷氣，會比店內熱一些，但有風扇可吹。

原PO實際朝聖嚐鮮一番，這次是挑戰3小碗白飯，配上一盤沙茶羊肉，「口味還OK，但不夠鹹，一定配不完白飯」，於是他另加點一份薑絲羊肉，因為有加醋調味，口味相對比較重。

經過一番努力，原PO真的嗑光白飯與羊肉，店員還熱心表示「一個人可以參加三次」，結果嚇得原PO拒絕，坦言太撐了「下次不敢了！」

對此，原PO也附上帳單證明，3碗白飯30元、沙茶羊肉180元、薑絲羊肉180元，而前面兩項顯示為招待就扣了210元，最後只花180元。原PO也補充強調，當初多點薑絲羊肉，是因為「不好意思吃免費的，所以自費多加一盤肉」，喊話食量大的人可以去挑戰看看。

該文章曝光後，引來全場網友驚呼，「北科到三重，搭橘線不用轉車」、「還蠻有趣的，不過小碗飯量還是很多，真的要對自己食量有自信的人再去挑戰」、「高鐵票訂好了」、「這挑戰方案看起來至少半年以上了，超佛」、「這家好吃，免費的清湯其實很鮮哦」、「北科大看到要集體出擊了」、「優質店家！有空去捧場」、「 這太誇張了，不想賺錢是不是？」「這三小碗也太尖了吧」。

事實上，有網友也曾在臉書《台北吃貨老饕美食討論區》貼文，可見店家活動就主打「子碗三碗吃完者，任選炒羊肉一盤，父碗三碗吃完者任你吃」，但有2種人不能參加，包括未滿10歲孩童與超過90歲長輩。

▼店內活動超狂。（圖／翻攝台北吃貨老饕美食討論區）

▲▼ 。（圖／翻攝台北吃貨老饕美食討論區）

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