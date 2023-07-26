颱風天不無聊！LINE「8款驚喜貼圖」快下載

▲大家快下載貼圖，傳給朋友聊聊天吧！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

杜蘇芮逐漸靠近台灣，在家無聊的話，快載新貼圖向朋友聊聊天吧！LINE有8款貼圖限時下載中，除了有Lumia&波波歡慶生日、LINE旅遊 × 查理、LINE禮物 × 啊兔，另5款為隱藏版，包括茶醬夏日樂悠悠、白白日記、兔兔超人、蓓蕾熊暑假fun time與LINE購物直播×午搭，大家快來一鍵下載吧。

Lumia&波波歡慶生日｜下載請點

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下載期限：2023/8/24，180天（即起下載能爽用到明年）

LINE旅遊 × 查理｜下載請點

下載期限：2023/8/24，90天

LINE禮物 × 啊兔｜下載請點

下載期限：2023/8/16，90天

LINE購物直播×午搭｜下載請點

下載期限：2023/8/23，90天

蓓蕾熊暑假fun time｜下載請點

下載期限：2023/8/19，90天

Kanebo 台灣鐘紡 × 兔兔超人｜下載請點

下載期限：2023/8/17，90天

Ora2 × 白白日記｜下載請點

下載期限：2023/8/13，180天（即起下載能爽用到明年）

LINE購物護照★鯊茶醬夏日樂悠悠｜下載請點

下載期限：2023/8/16，90天