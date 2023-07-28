手搖飲「免費加珍珠」藏暗黑秘密　釣出店員了！這1狀況不划算

▲夏天熱爆，許多人買手搖飲料消暑一下。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

對不少飲料控來說，珍珠才是靈魂關鍵！而一名網友直言，有些店家主打免費加料，看似佛心之舉，其實是鮮奶減少了，可用中杯比例「來賣大杯的價格」。對此，釣出路過店員打臉，「就算客人點了一整杯的料，牛奶一樣不會少」，但有1狀況例外，單純點鮮奶的話，確實隨著料多，會導致鮮奶量會越來越少。

一名網友在Dcard以「知不知道為什麼飲料店會推出免費加料？」為標題發文，他接著開門見山回答，因為可以節省成本，尤其是鮮奶類的飲品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO解釋，大多因飲料店有免費加料的促銷手法，如此一來，鮮奶加比較少，「等於原本大杯的比例，加料後，可以用中杯的比例下去調製」，也就是說大杯價格、中杯的比例用量，「當然願意給你免費加料囉！」

▲不少飲料店加珍珠免費。（示意圖／ETtoday資料照）



一票網友熱議，「料的成本很便宜，絕對沒有牛奶貴」、「所以茶類都不能免費加料」、「反正消費者覺得有賺到、有爽到就好」、「沒差啊，自己煮料很麻煩耶」。但也有網友反駁，「有些店加料少的是冰和茶，不一定是鮮奶」、「改變的是茶或冰塊，因為先放料和牛奶」。

有店員則路過回應，「我們店裡牛奶不論如何都是固定的，（杯子大小不一樣，當然固定的奶量不一樣啦），少加的是茶，不過既然你覺得賺到了，喝起來會很爽，那就假裝不知道吧」、「我們店鮮奶是固定的比例，所以不會有用比較少的問題」、「我是某連鎖飲料店員工，就算客人點了一整杯的料，牛奶一樣不會少」。

不過也有店員分享其他狀況，如果有奶和茶的品項，鮮奶比例是固定，而且加料要錢，但某次客人是點中杯「純鮮奶」飲品，要求加珍珠、仙草、小芋圓，每樣料都10元，「最後鮮奶還只倒一點就滿了，整個超不划算」。

▼店員解釋了。（圖／翻攝Dcard）

