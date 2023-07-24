妹子下班買得來速　竟吃到「免費一餐」！網驚：太幸運了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

麥當勞不僅營業時間長、出餐迅速，如果選擇得來速，甚至不用下車就可以取得餐點。一名女網友透露，最近因為下班覺得很累，但該時段已經沒什麼選擇，於是就去麥當勞得來速買晚餐，沒想到竟遇到前車幫忙付帳，讓她相當驚喜。文章曝光後掀起討論。

原PO以「得來速竟然免費！！」為題在Dcard發文，表示最近下班很累，但因為當下已經沒什麼店可以吃，所以跑去麥當勞買得來速，沒想到前面的車主竟然幫忙付錢，讓她覺得很感動。一開始朋友得知，還很擔心是詐騙，說「你神經太大條了」，不過她有向店員確認，得知該名車主是女生，「如果本人看見，很感謝你！！讓我吃到免費的一餐」。

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不少人看到後紛紛表示，「人也太好了吧！前面車主是在日行一善嗎，好羨慕喔」、「人間處處有溫情」、「原來會發生這種事？原PO太幸運了，怎麼我都遇不到」，還有店員透露，「我今天也結了一位女客人，說要幫後面的車付錢，為了結後面的帳還多儲值300元 」。

也有人猜測，「搞不好是YouTuber在拍片」、「最近好像越來越多人會做這種事，可能有些YouTuber開始這個題材（我自己有看到的是小象有拍），然後後來也有其他YouTuber跟上，或是一些普通人也會想效仿，感覺多了一種散播幸福快樂的方法了」。