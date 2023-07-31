　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義大學推動懸絲偶創作表演　延續嘉義在地特色文化

▲▼ 嘉大推動懸絲偶創作及表演延續嘉義文化風采 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼ 嘉大推動懸絲偶創作及表演延續嘉義文化風采 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學應用歷史學系及台灣文化研究中心執行教育部補助USR計畫「加糖笑瞇瞇─懸絲偶天團與糖文化的永續計畫」，與立青工作室的懸絲偶藝師黃憲章老師合作，辦理「懸絲偶創作及表演工作坊」系列課程，課程內容涵蓋創作劇本、懸絲偶製作流程解說、戲偶服裝、道具、舞台、劇本設計及手作體驗等，最後並在蒜頭糖廠內的嘉大駐點工作站舉行成果發表。

▲▼ 嘉大推動懸絲偶創作及表演延續嘉義文化風采 。（圖／嘉義大學提供）

計畫主持人應用歷史學系莊淑瓊副教授表示，本次課程學員來自各地，除有大學生加入，另有許多現職教師、劇團工作者、在職人士及退休人員等。學員們不懼炎炎夏日齊聚一堂，展現絕佳學習熱誠與態度，經由黃老師指導及笑瞇瞇懸絲偶劇團爺奶們協助下，跨齡跨域開心學習懸絲偶工藝與表演藝術，創作發表的劇本更是地方感十足。

▲▼ 嘉大推動懸絲偶創作及表演延續嘉義文化風采 。（圖／嘉義大學提供）

立青工作室黃憲章老師指出，有別於傳統中式懸絲偶劇著重忠孝節義的劇本內容，以及寬袍大袖鞠躬作揖的拘謹姿態，他所指導的「笑瞇瞇懸絲偶劇團」創製的木偶更為靈巧，設計工法相對複雜。國寶級的黃老師累積多年經驗，提線木偶的創作發表，戲偶各個生動活潑，更同時兼具操偶的考量。

▲▼ 嘉大推動懸絲偶創作及表演延續嘉義文化風采 。（圖／嘉義大學提供）

學員經過4天的研習活動，認識懸絲偶劇團幕前幕後的各項運作，已有學員表達加入笑瞇瞇偶劇團的意願。莊淑瓊老師表示，會持續在校園及社區舉辦推廣活動，希望藉由興趣引發志趣，擴大笑瞇瞇懸絲偶劇團規模並精進劇場演藝，協助地方社區朝永續發展，未來也將持續開辦懸絲偶相關系列課程，努力延續嘉義在地特色文化。

ET快訊
快訊／台中當街砍人！女頭部多處刀傷　邊逃邊喊救命
快訊／新北國王3人離隊　連發Thank You
快訊／補齊最後拼圖！《性騷法》三讀修正　權勢性騷最重關3年
丁特吃澎湖1500元燒烤批：狗都不吃　史丹利吃一口秒吐
快訊／鋼鐵人狂「Thank You」　多人離隊
5歲男童餐廳走道狂奔　摔進滾燙湯鍋
屁孩「臭鞋放超商鮮食櫃」炫耀　遭求償100萬哭慘了
LIVE／謝典林宣布退黨！時間竟是郭台銘選的　卡努最快明發海
快訊／AI股遭血洗！　緯創、廣達帶頭跌停
卡努大轉彎！專家曝海警機率　大雨時間拉長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

乳癌篩檢異常不能拖　早篩早發現早治療！避免「自己嚇自己」

陳吉仲任農業部長　陳建仁：他努力讓台灣成為非豬瘟疫區國家

嘉義大學推動懸絲偶創作表演　延續嘉義在地特色文化

中台世界博物館《住世：修護主題展》　8／5起揭曉佛教修護藝術

國科會大專學生研究計畫補助　嘉大全國公立大學前十名

實現農業終身學習　 嘉大首辦全國農民學院「景觀入門班 」

大林運動公園新設I郵政信箱 　居民生活機能再提升

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

改良式獵具奏效　林管處影像首見證黑熊

重視行人路權及路口安全重視　嘉義市監理站舉辦路口停讓宣導

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

乳癌篩檢異常不能拖　早篩早發現早治療！避免「自己嚇自己」

陳吉仲任農業部長　陳建仁：他努力讓台灣成為非豬瘟疫區國家

嘉義大學推動懸絲偶創作表演　延續嘉義在地特色文化

中台世界博物館《住世：修護主題展》　8／5起揭曉佛教修護藝術

國科會大專學生研究計畫補助　嘉大全國公立大學前十名

實現農業終身學習　 嘉大首辦全國農民學院「景觀入門班 」

大林運動公園新設I郵政信箱 　居民生活機能再提升

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

改良式獵具奏效　林管處影像首見證黑熊

重視行人路權及路口安全重視　嘉義市監理站舉辦路口停讓宣導

臨終不一定要在醫院！「居家安寧」擬放寬　患者可在家打嗎啡

阿迷趴金曲棒球夜　鐵粉金曲情歌江美琪打頭陣

快訊／鋼鐵人後場雙星獲肯定　陳又瑋、王律翔確定提前續約

「11代HONDA Civic」台灣今年配額賣光光！800輛完售　配額爭取中

天合聯盟的手提行李計算器　標示跨航轉機手提行李限額

影／賴清德憶7年前台南大地震　愛犬Luke這舉動藏洋蔥

籃籃林襄李多慧3女神夢幻同框！組新女團團名曝光　本尊親回：可以

TREASURE新歌合作「出道20年YG大前輩」！　2成員缺席活動公司發聲

乳癌篩檢異常不能拖　早篩早發現早治療！避免「自己嚇自己」

AI股熄火　專家：短線漲多拉回觀察幾天找買點

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

地方熱門新聞

嘉義縣國中小校長佈達交接

新住民申請移民署築夢計畫　創業圓夢

三重44位模範父親獲獎…97歲最高齡

暑期兒童藝文戲劇演出　新北開演

網驚「凹子底公園有鱷魚」　動保處：加強巡查

雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」

新北「瘋草里大咬運動會」8／5登場

南投119曾單日47%來電屬無故撥打

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短

關子嶺警光山莊重新啟用

不菸不嚼檳榔　資深馬拉松跑友竟罹肺腺癌

狂！水產業者「10g塊狀野生烏魚子」入月餅餡

日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

台南永續獎獲六都第一！

更多熱門

相關新聞

嘉大獲國科會大專學生研究計畫補助

嘉大獲國科會大專學生研究計畫補助

嘉義大學112年榮獲國家科學及技術委員會大專生研究計畫補助共54件，僅次於臺、成、交、清等學校，排名在全國公立大學第十名，且歷年來均有學生榮獲大專學生研究計畫研究創作獎殊榮，殊為不易。獲得專題計畫補助的學生，也都可以順利銜接碩士班的學習，朝研究生涯邁進，或在國內企業和產業的研發單位，展現專業技能。

嘉大首辦全國農民學院「景觀入門班 」

嘉大首辦全國農民學院「景觀入門班 」

嘉大森林暨自然資源學系　森林優勝美地野外調查

嘉大森林暨自然資源學系　森林優勝美地野外調查

女大生遭車「拖行400m」民眾急攔停

女大生遭車「拖行400m」民眾急攔停

越南國家藥材所取經嘉義大學

越南國家藥材所取經嘉義大學

關鍵字：

嘉義大學懸絲偶創作

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

蔡依林前男友罕見現身！

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面