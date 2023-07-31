嘉義大學推動懸絲偶創作表演　延續嘉義在地特色文化

▲▼ 嘉大推動懸絲偶創作及表演延續嘉義文化風采 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學應用歷史學系及台灣文化研究中心執行教育部補助USR計畫「加糖笑瞇瞇─懸絲偶天團與糖文化的永續計畫」，與立青工作室的懸絲偶藝師黃憲章老師合作，辦理「懸絲偶創作及表演工作坊」系列課程，課程內容涵蓋創作劇本、懸絲偶製作流程解說、戲偶服裝、道具、舞台、劇本設計及手作體驗等，最後並在蒜頭糖廠內的嘉大駐點工作站舉行成果發表。

計畫主持人應用歷史學系莊淑瓊副教授表示，本次課程學員來自各地，除有大學生加入，另有許多現職教師、劇團工作者、在職人士及退休人員等。學員們不懼炎炎夏日齊聚一堂，展現絕佳學習熱誠與態度，經由黃老師指導及笑瞇瞇懸絲偶劇團爺奶們協助下，跨齡跨域開心學習懸絲偶工藝與表演藝術，創作發表的劇本更是地方感十足。

立青工作室黃憲章老師指出，有別於傳統中式懸絲偶劇著重忠孝節義的劇本內容，以及寬袍大袖鞠躬作揖的拘謹姿態，他所指導的「笑瞇瞇懸絲偶劇團」創製的木偶更為靈巧，設計工法相對複雜。國寶級的黃老師累積多年經驗，提線木偶的創作發表，戲偶各個生動活潑，更同時兼具操偶的考量。

學員經過4天的研習活動，認識懸絲偶劇團幕前幕後的各項運作，已有學員表達加入笑瞇瞇偶劇團的意願。莊淑瓊老師表示，會持續在校園及社區舉辦推廣活動，希望藉由興趣引發志趣，擴大笑瞇瞇懸絲偶劇團規模並精進劇場演藝，協助地方社區朝永續發展，未來也將持續開辦懸絲偶相關系列課程，努力延續嘉義在地特色文化。