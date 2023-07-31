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番路鄉農會強化員工保密認知和行銷概念　開拓農產品市場新藍海

▲▼ 番路鄉農會簽署保密協定- 保護客戶個資，強化農會品牌行銷能量，開拓農產品市場新藍海─ 。（圖／嘉義縣農會提供）

▲▼ 番路鄉農會教育員工簽署保密協定， 保護客戶個資，強化農會品牌行銷能量，開拓農產品市場新藍海─。（圖／嘉義縣農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

番路鄉農會為加強員工對個人資料保密法的認知和行銷概念的熟悉程度，特別邀請了玉泉法律事務所的鐘育儒律師和國立嘉義大學的蕭至惠教授前來授課。課程涵蓋個資保密法相關知識和農產品行銷的實用策略，增強員工保護個人資料和敏感信息的意識，同時深化提高員工對在地優質農產品行銷與拓展市場能力。

番路鄉農會總幹事趙幸芳強調，讓員工接受專業培訓，以承擔更多社會責任，同時增強建立品牌行銷量能，為番路農會的長遠發展鋪路。

▲▼ 番路鄉農會簽署保密協定- 保護客戶個資，強化農會品牌行銷能量，開拓農產品市場新藍海─ 。（圖／嘉義縣農會提供）

鐘育儒以個人資料保護法的案例分享與員工進行深度解說，提升農會員工對於客戶個資保密意識，避免觸法。蕭至惠則分享最新的市場行銷策略和趨勢。內容涵蓋了市場需求及創新手段的運用，並提出有效提升農產品品牌形象與行銷效益的方法。

簽署員工個資保密協定是農會現階段的重要歷程，為確保每位員工皆能遵循法律規範處理客戶些個人資料，番路鄉農會特別請專業律師透過實例剖析，提醒員工必須以高度的敏感性來處理這些資訊，並確保個資安全。強化農會員工法治觀念，這些法律觀念的融入與簽署保密協定將有效保障農會在個資保護方面的嚴謹作業，維護農戶客戶的隱私權益，同時建立農會專業形象。

▲▼ 番路鄉農會簽署保密協定- 保護客戶個資，強化農會品牌行銷能量，開拓農產品市場新藍海─ 。（圖／嘉義縣農會提供）

鐘育儒表示，個人資料保護法是相當重要的法律，它涉及隱私權的保障，還有個人資料的合理使用，對於農會來說，不管是面對存戶的保護還是員工的管理，個人資料的使用與處理都必須相當謹慎，所以今天特地前往番路農會，希望員工對相關法律有更深度的了解。

另外，為了讓番路鄉在地所產優質蔬果能在市場上展現更大的競爭力，蕭至惠教授為全體員工帶來行銷領域的最新策略與趨勢。蕭教授在專業行銷領域擁有豐富經驗，他的分享讓員工們深入了解市場需求，學習運用創新手段與數據分析，精準定位目標客群，並有效提升農產品的品牌形象與行銷效益。透過行銷專業知識的提升，番路鄉農會將能更好地推廣農產品，打響品牌知名度，開創農產品新的市場藍海。

▲▼ 番路鄉農會簽署保密協定- 保護客戶個資，強化農會品牌行銷能量，開拓農產品市場新藍海─ 。（圖／嘉義縣農會提供）

番路鄉農會對於員工的專業與成長非常重視，為了讓每位員工都能參與這場知識培訓與交流，番路鄉農會-飲冰柿茶集在7月29日停業一天。農會總幹事趙幸芳表示：農會的發展必須從長遠來看，不應將短期營利擺在首位，藉由專業培訓的持續投入，為農會的未來鋪平更廣闊的發展道路。這次培訓將會讓每位員工都在個資保密上建立正確且具體的法治概念，在行銷策略上相信番路鄉的農產品亦將有更多機會在市場上嶄露頭角。

番路鄉農會網址 http://www.fanlu.org.tw/

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