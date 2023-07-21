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番路鄉農會總幹事親下廚　新鮮木耳佛手瓜料理上桌　

▲▼番路農會總幹事趙幸芳親自示範簡易料理 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路農會推銷當地新鮮農產 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現代人生活節奏快速，工作壓力沉重，使得許多職業婦女忙碌於工作之餘，連好好享用美食都成了奢侈的願望。然而，為了健康，自煮已成為一種趨勢，如何兼顧工作與自煮生活成了一大考驗。

▲▼番路農會總幹事趙幸芳親自示範簡易料理 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路農會總幹事趙幸芳以當地新鮮農產，親自示範簡易料理 。（圖／番路鄉農會提供）

總幹事趙幸芳表示，番路鄉除了柿子之外，同時也出產許多優質蔬果，卻鮮為人知，也有很多人不知道如何烹調，非常可惜，所以在上任滿一年後成立「番路鄉農會 料理小廚房」，由自已親自擔任美食廚娘，向大眾展示與呈現「食在地、享當季」的飲食概念，也會不定期邀請農民一起直播示範當季食材，所有食材都取自番路在地小農。暨能推廣農民產業，也能讓正確的飲食教育和地產地消的重要性被推廣出去。

▲▼番路農會總幹事趙幸芳親自示範簡易料理 。（圖／番路鄉農會提供）

今日農會邀請了番路鄉大湖村-大鑫農場二代魏嘉儀跟阿嬤魏張足女士， 以大湖當季盛產黑木耳、佛手瓜為主角，一起示範了三道簡單美味又健康的料理「涼拌黑木耳、蒜片水炒佛手瓜、炒佛手瓜煎蛋」。這些料理不僅易於上手，而且所需材料簡單容易取得，節省時間的同時仍保有豐富營養。

▲▼番路農會總幹事趙幸芳親自示範簡易料理 。（圖／番路鄉農會提供）

第一道由大鑫農場第一代負責人阿嬤-魏張足示範極適合在炎夏食用的開胃料理-涼拌黑木耳，特別的是大鑫的「有機黑木耳」選用阿里山在地「原生菌種」，只需將木耳透過簡單的汆燙，再加入喜歡的食材，與簡單調味，冰鎮後即可食用。

趙幸芳展示兩道以番路山區大湖村盛產的佛手瓜為主要食材的精湛料理。第一道是「蒜片水炒佛手瓜」，佛手瓜經洗淨削皮後刨成絲，加入蒜片清炒可保有食材原有的新鮮風味，最後優雅地淋上番路鄉瑞蚨園的高品質苦茶油，使其達到美味的巔峰。

▲▼番路農會總幹事趙幸芳親自示範簡易料理 。（圖／番路鄉農會提供）

接著示範「佛手瓜煎蛋」料理。經刨絲處理後的佛手瓜再切碎，與新鮮蛋液巧妙融合。在鍋中用溫和的火候煎至微金黃色，即呈現出極致的口感與視覺誘人的效果。這三道料理均遵循清淡、營養的烹調理念，並且完美地展現出佛手瓜的獨特風味。不僅簡單易行，更能在短短十分鐘內呈現在餐桌上，絕對可為自已及家人帶來絕妙的味蕾體驗。

趙幸芳特別推薦大家使用黑木耳入菜，能夠在空閒時間事先製作完成，冷藏在冰箱中，需要食用時再取出食用，這樣的涼拌黑木耳清涼爽口，非常適合炎炎夏日品嚐。且不論是否有做菜功底的人都能輕鬆製作。

番路鄉農會為了推廣在地小農的農產品，特別成立了團購群組，希望能夠讓更多人品嚐到這片土地的山珍海味，新鮮的水果、蔬菜、特色農產品等都會陸續上架，番路鄉農會歡迎大家的加入，在享受美味與營養的同時，也能為農村發展貢獻一份心力。

番路鄉農會網址
http://www.fanlu.org.tw/

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