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農會輔導栽種有成　嘉義精品「極光歐若拉」番路鄉再+1　

▲▼ 番路鄉農會輔導廖誌鑫柿子哥農場栽種哈蜜瓜通過嘉義縣政府極嚴格的嘉義極光認證。（圖／番路鄉農會提供）

▲▼ 番路鄉農會輔導廖誌鑫柿子哥農場栽種哈蜜瓜通過嘉義縣政府極嚴格的嘉義極光認證。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉義極光-歐若拉」是由縣長翁章梁親自命名，屬於嘉義縣政府自創品牌，每年產期推出都供不應求，番路鄉因為位在阿里山腳下，擁有特殊的地理環境及日夜溫差大的優勢，加上農友用心栽種和細心照顧，種出獨具特色的哈蜜瓜，不僅果型大、採收期也比平地來的晚。

由農會輔導下農友廖誌鑫柿子哥農場栽種的哈蜜瓜通過嘉義縣政府極嚴格的嘉義極光認證，番路鄉農會總幹事趙幸芳特別帶團隊到果園歡喜迎接「極光」的到來，現場品嚐幸福甜蜜的味道，爽脆的口感巔覆了對哈蜜瓜的原有印像，甜而不膩，難怪會深受消費者喜愛。

▲▼ 番路鄉農會輔導廖誌鑫柿子哥農場栽種哈蜜瓜通過嘉義縣政府極嚴格的嘉義極光認證。（圖／番路鄉農會提供）

2019年「卡蜜拉」新品種，透過農民、農會及農友種苗公司努力，培育這款來自新疆西州蜜17號的哈密瓜，並由縣長翁章梁將其命名為「嘉義極光」（歐若拉AURORA MELON），卡蜜拉屬網紋哈密瓜的一種，果實開始澎大時，瓜果內養份增加的速度比表皮還要快，因此來自果實內部的壓力會撐破外皮，番路農友廖誌鑫表示，此時水份管理很重要，果實內汁液便從龜裂處溢出、再癒合的過程，就會形成錯綜複雜的網紋，且細心提醒吃瓜的訣竅，吃瓜首先切除瓜蒂，才不會有「苦味素」，「苦味素」為瓜類天然的保護機制，防止蟲害侵襲，避免影響吃瓜口感。

▲▼ 番路鄉農會輔導廖誌鑫柿子哥農場栽種哈蜜瓜通過嘉義縣政府極嚴格的嘉義極光認證。（圖／番路鄉農會提供）

「極光哈蜜瓜」顆顆都要符合嘉義縣政府品牌標章使用規範的嚴格把關條件：1.嘉義縣為產地 2.溫室栽培 一株僅留一果 3.糖度14度以上 4.橢圓無裂果農藥殘留檢驗合格 5.單顆瓜重應達1.2公斤以上。每年都要重新辦理申請，需符合以上條件才能貼上嘉義縣政府認證「極光貼紙」，每張都有專屬獨立編碼，產品的追溯品質保正，瓜界精品就此誕生，極光為番路展露耀眼光芒，採收預計6月底結束，愛瓜好朋友不要錯過，極光在番路、吃瓜正是時候。

▲▼ 番路鄉農會輔導廖誌鑫柿子哥農場栽種哈蜜瓜通過嘉義縣政府極嚴格的嘉義極光認證。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路鄉農會總幹事趙幸芳(圖右)推薦自家農會輔導廖誌鑫柿子哥農場栽種哈蜜瓜，並取得嘉義極光認證。（圖／番路鄉農會提供）。（圖／番路鄉農會提供）

趙幸芳表示，番路鄉的極光哈蜜瓜為番路鄉農會積極輔導轄內農友，在農會的協助設施設備補助並善用番路鄉優質的地理環境與氣候種植高經濟作物發展精緻農業及品牌之建立，配合縣府協助農友行銷推廣新品種哈密瓜「嘉義極光－歐若拉」，建立嘉義縣農產品品牌，

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關鍵字：

哈密瓜極光番路鄉農會趙幸芳

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