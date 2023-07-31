▲「暑期兒童藝文戲劇演出-新北幸福038」開演！700名孩子樂開懷 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

「112年暑期兒童藝文戲劇演出-新北幸福038」系列劇場於29日正式展開，首場演出《南洋奇遇記》在林口區公所七樓大禮堂精彩登場！超過700位孩子和家長一同參與這場藝文盛宴，現場更特別準備了台電冰棒，讓現場觀眾在消暑的同時，一同享受親子歡樂時光。

林口區長廖武輝表示，感謝林口竹林山觀音寺、泰山及八里區公所的鼎力合作舉辦「新北幸福038」活動。本次活動邀請了國內知名的兒童劇團「六藝劇團」，透過表演與教育相結合的方式，呈現了一系列充滿多元文化價值、環保觀念及性平意識的演出，讓孩子們在暑期中充滿藝文氛圍。首日演出的童話故事《南洋奇遇記》以四個國家的不同民俗風情為主題，透過演員的肢體語言與詼諧幽默的雙關語，生動地教導小朋友們各國的禮儀文化，培養他們對多元文化的尊重與包容。

泰山區長鄭淑敏則表示，「新北幸福038」的第二場演出《鱷魚先生肚子餓》將於8月5日在泰山區上演。故事中的鱷魚先生為什麼會感到孤單呢？歡迎各位大朋友和小朋友一同前來，陪伴鱷魚先生尋找解決辦法，讓彩虹森林中的小動物們成為好朋友，結束鱷魚先生的孤獨。

八里區長林俊宏也表示，「新北幸福038」的第三場演出《蓋亞密碼》將於八里區舉行，歡迎各位孩子和家長於8月12日前來觀劇。故事內容主打小朋友最喜愛的星球世界，大朋友小朋友們一起來八里探索能源密碼，共同守護蓋亞星球吧。

在精彩的戲劇演出之外，林口區公所特別舉辦「觀後心得徵文、著色畫徵件贈獎活動」，即日起至9月10日，觀眾可至「六藝劇團」的臉書專頁上傳觀劇心得文或小朋友的畫作，參加抽獎活動，有機會贏得精美小禮物。

林口區公所衷心感謝蔡淑君議員、洪孟楷立委秘書、李宇翔議員秘書和陳明義議員主任等貴賓的光臨欣賞戲劇演出。未來連續三週的周末還有四場戲劇演出，詳細活動場次可至「林口區公所、天空之城」、「新北市八里區公所、幸福八里」、「泰山區公所」、「六藝劇團-文化經典親子劇」臉書專頁查詢，歡迎各位大朋友和小朋友一起來探尋「新北幸福038」的神奇秘密！