衣櫃DIY變「遺體冷藏櫃」！美31歲男勒斃女室友　伴腐屍2個月

▲喬治將衣櫃裝上冷卻器，製成簡易型遺體冷藏櫃，但是屍體仍然腐敗。（圖／拉斯維加斯大都會警察）

記者王佩翊／編譯

美國拉斯維加斯一名31歲男子因涉嫌謀殺26日被逮。警方懷疑這名有性犯罪前科的男子殺害了他的女室友，並將死者的屍體塞進衣櫃中。為了減緩屍體腐爛的速度，他甚至在衣櫥門口安裝小型冷卻機，並將家中冷氣長期調至華氏60度（約攝氏15.5度）低溫。而在伴屍生活的2個月內，他還盜刷死者的信用卡，網購了170多項商品。

根據《紐約郵報》報導，被害女子貝弗利（Beverly Ma）2022年夏天搬來和高中好友喬治（George Anthony Bone）同住。然而日前貝弗利的家人發現，兩人同住的房子的冷氣費用異常飆高，於是親自上門查看。沒想到喬治卻告訴她，貝弗利已經死亡，而她的屍體就在房間的衣櫥內。

貝弗利的女性親屬隨即發現衣櫃的門上被裝了一個可疑的冷卻器，衣櫃門下方則是用一條毛巾塞住了縫隙。喬治立刻告訴她，可以打開衣櫃看看，確認貝弗利的屍體，嚇得她馬上報警。

警方接獲通報趕往現場後，發現衣櫥內的貝弗利屍體早已明顯腐爛。對此，喬治向警方聲稱，「貝弗利已經死亡一段時間，她是自殺的。」對於藏屍的理由，喬治則辯稱，是因為害怕自己跟屍體牽扯在一起，會再度回到監獄，才會伴屍數月。喬治2011年因為性侵一名11歲少女被逮，2013年被內華達州列為三級性犯罪者，根據法庭紀錄，他在內華達州服刑了2至8年。

儘管貝弗利的死因仍在調查，但警方確定她是遭到殺害，且可能是被勒死的。調查人員初步懷疑，貝弗利是在5月4日遇害，因為當天她曾經打電話給911，而電話中可以聽到一男一女互相尖叫的聲音。但是當警方出動並敲門時，沒有人回應。

警方還發現，喬治在貝弗利死亡後，曾使用她的電商帳號並盜刷她的信用卡，網購了170多件商品。不僅如此，喬治為了怕別人發現貝弗利死亡，曾偷偷用她的手機假冒成貝弗利向朋友發簡訊稱，「我無法參加7月4日的派對，因為想要保持清醒，也不想和別人相處。」

報導指出，喬治更將屋內的冷氣調到華氏60度（約攝氏15.5度），就是為了減緩屍體腐敗的速度，以及減少被腐屍吸引而來的蒼蠅數量。據悉，喬治目前已被控謀殺。