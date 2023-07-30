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全美熱爆「體感飆38°C」開設避暑中心　逾1.75億人收高溫警告

▲▼ 美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國多地體感溫度來到攝氏38度。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

受到熱浪來襲，美國多地體感溫度來到攝氏38度，預計酷熱高溫、悶熱潮濕的天氣持續至周末。國家氣象局表示，全美超過1.75億人收到高溫警告和警示（heat warnings and advisories）。

▲▼ 美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

綜合美聯社、路透報導，美國紐約、芝加哥、費城等大城市已在公共圖書館與社區中心開設避暑中心（Cooling Center），波士頓市在宣布高溫緊急狀態後，在網站上寫著「極端高溫對健康有害，甚至是致命的」，將在特定路線提供水。

危險高溫28日席捲美國東部大部分地區，極端氣溫從中西部蔓延至東北部與大西洋中部。隨著濕氣進入西南部，加州最南端的多個郡與亞利桑那州部分地區有所降溫，但大部分地區仍處於超高溫警告（excessive heat warnings）。

▲▼ 美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

美國城市官員與天氣預報員敦促民眾遠離炎熱天氣，因為有可能導致相關疾病，特別是戶外工作者、室外活動者、65歲以上高齡族群、孩童與慢性疾病患者。國家氣象局（NWS）表示，民眾要多喝水，待在有空調的房間內，遠離陽光，並確認親戚鄰居的狀況。

專家表示，全球大部分地區的熱浪預計將持續至8月。報導指出，今年6月是美國自1850年以來最熱的6月。

▲▼ 美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

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