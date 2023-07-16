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首爾地鐵乘客狂吐！20歲鮮肉「彎腰擦嘔吐物」　認真背影感動15萬人

▲▼南韓20歲金姓青年搭乘首爾地鐵6號線時，自告奮勇協助清理車廂座位嘔吐物。（圖／翻攝自Instagram／chae.mook）

▲南韓20歲金姓青年搭乘首爾地鐵6號線時，自告奮勇協助清理車廂座位嘔吐物。（圖／翻攝自Instagram／chae.mook）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來傳出一件非常溫暖人心、感動的故事！一名李姓女乘客7月初搭乘首爾地鐵6號線時，對面靠門邊的座位疑似有人嘔吐，嘔吐物覆蓋在整個座椅上，沒想到一名長相帥氣的20歲鮮肉卻自告奮勇放下背包，親手以衛生紙協助清理其他人留下的嘔吐物，她拍下男學生協助清理的畫面上傳網路，獲得廣大迴響。

根據韓媒《朝鮮日報》，李姓女乘客在社群網站Instagram上傳這段由她親自拍下的影片，她表示7日晚間11時從延新川站轉乘首爾地鐵6號線，不過座位上卻出現嘔吐物，豈料一名年約20歲的男學生自告奮勇卸下背包，拿出大量的衛生紙協助清理，「明明那不是他吐的，他卻仍非常用心不斷揮動右手臂擦拭座位，讓我備受感動。」

從影片畫面中可以看到，該名男學生衣著整齊、穿著一雙白鞋，然而他卻不怕骯髒，自告奮勇蹲在座椅前，拿出多張衛生紙不斷奮力揮動右手臂擦拭座椅，就連其他行經的乘客都嘆為觀止。

李姓乘客補充說道，「我順手把濕紙巾借給他擦，而且其實他怕其他乘客坐到被嘔吐物弄髒的座位，為了不讓其他人坐到，他甚至還親自向每一位準備坐下去的乘客仔細說明，最後甚至自己直接坐在那個座位上，就是怕其他人不小心坐到，他真的非常令人感到溫暖，美好的一天就由男學生的善行劃下美好的句點。」

該支影片截至目前為止吸引超過15萬名網友按讚。網友留言，「他的善行簡直令人尊敬到起雞皮疙瘩的地步，我們真的得好好向這位帥哥學習」、「很好奇他的父母是誰，竟然能夠教出如此懂事的孩子」、「真是太感謝了，即使年紀尚輕，卻值得尊敬」、「拜託出演劉在錫的綜藝節目《劉QUIZ》吧...真是太了不起了」。

▲▼首爾市長吳世勳和金姓青年合照。（圖／翻攝自Instagram／ohsehoon4u）

▲首爾市長吳世勳和金姓青年合照。（圖／翻攝自Instagram／ohsehoon4u）

報導指出，從2020年至去年為止當局總共接獲1萬3928件關於嘔吐物的乘客投訴，平均一天內就有13起，就算是交通公社聘請的外包商清潔人員，也將清理車廂嘔吐物視為最繁重且感到噁心的一項工作，他們清理時一般會先拿衛生紙大面積擦拭，接著才會用抹布等完成最後清潔工作，「只要一想到嘔吐物，就感到食不下嚥。」

事後，首爾交通公社透過該名男學生的友人，成功找到協助清理地鐵車廂嘔吐物的男學生，為20歲的金姓青年，他獲得表揚頒獎後透露當時的心境，「那時候因為我的背包裡剛好有濕紙巾，我才覺得只有我才是應該協助清理嘔吐物的人，我不想讓其他乘客受到波及。」

另外，首爾市長吳世勳今（16）日也上傳他和該名金姓青年的合照，「今天終於見到因為順手清理車廂嘔吐物而成為話題人物的金姓青年，他態度非常謙虛有禮，表示自己只是順手協助清理而已，這讓我備受感動。」

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