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百靈電鬍刀抽德國機票「爸氣起飛」　恆隆行多重回饋加好禮一次看

▲▼百靈電鬍刀抽慕尼黑機票「爸氣起飛」　恆隆行多重回饋加好禮。（圖／業者提供）

▲重視效率及俐落的老爸，適合送百靈電鬍刀讓爸爸享受舒適刮鬍體驗。（圖／恆隆行提供，下同）

消費中心／綜合報導

正在尋覓父親節送禮靈感嗎？不同性格的老爸，恆隆行都有適合的禮物助攻寵爸計畫！即日起至8/8父親節期間消費享父親節好禮3重送，包含單筆消費滿3千送3百點還可搭配百貨活動最高16%回饋；APP會員滿額最高加贈2千點，購買百靈電鬍刀7、8、9系列指定機種加贈現金抵用券2千元。

其中父親節最萬眾矚目的BRAUN百靈電鬍刀更有眾多好禮、寵爸無極限，購買德製8系列以上登錄送溫感按摩椅墊、購買5系列以上再加碼限量滿額禮2選1，有多項德國紅點大獎設計電器以及職人推薦熱銷咖啡機滿額讓你帶回家！送老爸電鬍刀禮物還有實用電器，不論自己用、全家用都好用，8月底前還有機會抽中德國慕尼黑來回機票，準備帶老爸一起飛！各種回饋好用抽獎多重好禮，這麼好康只有現在有！

嚴謹系職人老爹、商務富爸爸就送德國工藝「百靈電鬍刀」

▲▼百靈電鬍刀抽慕尼黑機票「爸氣起飛」　恆隆行多重回饋加好禮。（圖／業者提供）

▲重視效率及俐落的老爸，適合送百靈電鬍刀讓爸爸享受舒適刮鬍體驗。

家有嚴謹、重視形象的「職人老爹」或24/7都在忙著打拼事業的「商務富爸」嗎？送他德國工藝製造的「百靈電鬍刀」讓爸爸每天都能享受順滑舒適的刮鬍體驗。尤其推薦網友大推的「帝王級電鬍刀」9系列Pro百靈電鬍刀，不僅人體工學設計上做到極致、還有巔峰等級的自動感應功能，刀網超薄小於0.06mm更服貼，搭配每秒35000次交叉刮鬍強勁馬達，服貼又能毫不費力輕鬆刮淨，維持帥氣形象肯定滿意。除了高端規格9 pro系列之外，百靈電鬍刀還有眾多選擇，從主打15秒免拆快洗的5系列、靈活貼膚智能刮鬍的7系列，智能精準自動感應的8系列…各種等級功能都不馬虎，且全系列機身可水洗，讓老爸淋浴盥洗時自在使用、輕鬆剃除長短鬍鬚，滿足爸爸重視效率及俐落的需求。

今年父親節檔期百靈電鬍刀加碼大FUN送，8/31前購買指定機種，有機會抽中德國慕尼黑來回機票帶老爸遊歐洲！購買BRAUN電鬍刀主機8系列以上，登錄就送歐洲按摩知名品牌Medisana輕量四合一溫感按摩椅墊、購買7系列就送震動按摩槍，讓辛苦的老爸在家也能「桑」一下！此外，購買BRAUN 5系列以上機種，8/8前還可享滿額禮2選1，將超實用的電烤盤、氣泡水機、電動牙刷、義式濃縮咖啡機…誠意十足的滿額好禮一併帶回家。百貨通路還獨家購買指定機種，送萬國通路$500折價券，再抽3名上掀式可擴充行李箱。今年父親節就用德國百靈電鬍刀準備的眾多好禮把爸爸寵上天，在家享受，出國遊玩～

潮流老爸、品味老爸用設計與科技投其所好

▲▼百靈電鬍刀抽慕尼黑機票「爸氣起飛」　恆隆行多重回饋加好禮。（圖／業者提供）

▲家有愛嚐鮮的潮流老爸送他SODASTREAM氣泡水機為他打氣。

總是被童心大發、愛嚐鮮的「潮流老爸」逗樂？這次換你用「SODASTREAM氣泡水機」為他打氣，讓他在夏季暢飲清涼氣泡水消暑無負擔，還能越喝越健康！網友大推、全球熱銷的氣泡水機霸主「SODASTREAM」，今年父親節推出「Art快扣氣泡水機」孝敬老爸，其榮獲good design得獎造型，與眾不同的拉桿打氣造型搭配全球首創專利快扣鋼瓶，免插電又順手，隨裝隨用，不論在家或戶外露營玩樂隨時都能享用完美比例氣泡水。現在買還送2支俏皮Emoji水滴型專用水瓶，悄悄幫爸爸換掉不離手的「肥宅快樂水」，改喝清爽健康的氣泡水吧！

▲▼百靈電鬍刀抽慕尼黑機票「爸氣起飛」　恆隆行多重回饋加好禮。（圖／業者提供）

▲崇尚精品科技的細節控老爸，送Dyson全新V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器，日常使用與清潔維護亳不費力！

若是崇尚精品科技的「品味質男爸」還有什麼比「DYSON無線吸塵器」更能滿足細節控爸爸近乎苛求的生活習性？Dyson全新「V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器」具備乾濕全能清潔力、三機一體，集高效洗地、灰塵偵測、無纏結等特性且全程使用清水洗地，深層清潔地板同時刮除滾刷髒污，不造成二次污染，不只讓看不見的微塵無所遁形，掃除過程還能維持一貫的優雅從容，讓愛乾淨、重視生活質感的老爸在日常使用與清潔維護亳不費力，你也樂得享受乾淨舒適的家居環境，何樂不為！

恆隆行好禮開外掛　寵爸計畫全面啟動！

今年父親節不必燒腦，恆隆行精心挑選的父親節好禮優惠，輕鬆獻上老爸們最愛的時髦生活電器還有超多好禮拿不完。即日起至8/8期間還可享父親節好禮3重送！第一重、單筆消費滿3千送3百點，再享恆隆行APP會員滿額再加贈點數，滿1萬送500點、滿2萬送1,200點，滿3萬送2千點，最高搭配百貨活動可超過16%回饋；第二重購買BRAUN電鬍刀指定主機（9477cc/9465cc/9467cc/9410s/8467cc/71-S7501cc）加碼贈現金抵用券2,000元等，第三重再享5系列以上電鬍刀滿額贈品，快把握難得的機會到恆隆行選購最時髦的潮流電器及居家用品，展開寵愛老爸計畫。

立刻前往恆隆行百貨專櫃逛逛：https://bit.ly/40OiC8M
恆隆行線上購物：https://bmai.cc/4vyxkr

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