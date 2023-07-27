百靈電鬍刀抽德國機票「爸氣起飛」　恆隆行多重回饋加好禮一次看

▲重視效率及俐落的老爸，適合送百靈電鬍刀讓爸爸享受舒適刮鬍體驗。（圖／恆隆行提供，下同）

消費中心／綜合報導

正在尋覓父親節送禮靈感嗎？不同性格的老爸，恆隆行都有適合的禮物助攻寵爸計畫！即日起至8/8父親節期間消費享父親節好禮3重送，包含單筆消費滿3千送3百點還可搭配百貨活動最高16%回饋；APP會員滿額最高加贈2千點，購買百靈電鬍刀7、8、9系列指定機種加贈現金抵用券2千元。

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嚴謹系職人老爹、商務富爸爸就送德國工藝「百靈電鬍刀」

▲重視效率及俐落的老爸，適合送百靈電鬍刀讓爸爸享受舒適刮鬍體驗。

家有嚴謹、重視形象的「職人老爹」或24/7都在忙著打拼事業的「商務富爸」嗎？送他德國工藝製造的「百靈電鬍刀」讓爸爸每天都能享受順滑舒適的刮鬍體驗。尤其推薦網友大推的「帝王級電鬍刀」9系列Pro百靈電鬍刀，不僅人體工學設計上做到極致、還有巔峰等級的自動感應功能，刀網超薄小於0.06mm更服貼，搭配每秒35000次交叉刮鬍強勁馬達，服貼又能毫不費力輕鬆刮淨，維持帥氣形象肯定滿意。除了高端規格9 pro系列之外，百靈電鬍刀還有眾多選擇，從主打15秒免拆快洗的5系列、靈活貼膚智能刮鬍的7系列，智能精準自動感應的8系列…各種等級功能都不馬虎，且全系列機身可水洗，讓老爸淋浴盥洗時自在使用、輕鬆剃除長短鬍鬚，滿足爸爸重視效率及俐落的需求。

今年父親節檔期百靈電鬍刀加碼大FUN送，8/31前購買指定機種，有機會抽中德國慕尼黑來回機票帶老爸遊歐洲！購買BRAUN電鬍刀主機8系列以上，登錄就送歐洲按摩知名品牌Medisana輕量四合一溫感按摩椅墊、購買7系列就送震動按摩槍，讓辛苦的老爸在家也能「桑」一下！此外，購買BRAUN 5系列以上機種，8/8前還可享滿額禮2選1，將超實用的電烤盤、氣泡水機、電動牙刷、義式濃縮咖啡機…誠意十足的滿額好禮一併帶回家。百貨通路還獨家購買指定機種，送萬國通路$500折價券，再抽3名上掀式可擴充行李箱。今年父親節就用德國百靈電鬍刀準備的眾多好禮把爸爸寵上天，在家享受，出國遊玩～

潮流老爸、品味老爸用設計與科技投其所好

▲家有愛嚐鮮的潮流老爸送他SODASTREAM氣泡水機為他打氣。

總是被童心大發、愛嚐鮮的「潮流老爸」逗樂？這次換你用「SODASTREAM氣泡水機」為他打氣，讓他在夏季暢飲清涼氣泡水消暑無負擔，還能越喝越健康！網友大推、全球熱銷的氣泡水機霸主「SODASTREAM」，今年父親節推出「Art快扣氣泡水機」孝敬老爸，其榮獲good design得獎造型，與眾不同的拉桿打氣造型搭配全球首創專利快扣鋼瓶，免插電又順手，隨裝隨用，不論在家或戶外露營玩樂隨時都能享用完美比例氣泡水。現在買還送2支俏皮Emoji水滴型專用水瓶，悄悄幫爸爸換掉不離手的「肥宅快樂水」，改喝清爽健康的氣泡水吧！

▲崇尚精品科技的細節控老爸，送Dyson全新V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器，日常使用與清潔維護亳不費力！



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恆隆行好禮開外掛 寵爸計畫全面啟動！

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