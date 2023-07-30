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半夜照鏡子...他抬頭驚見「一顆頭」　網喊：超毛！

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO小時候在廁所碰上靈異事件。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭文晴／綜合報導

自古以來，鏡子就有招邪和辟邪兩種說法，所以有不少人都說，在半夜絕對不要隨便照鏡子。就有網友分享，10幾年前與親戚小孩一同到外婆家過夜時，講完鬼故事後獨自一人前去刷牙上廁所，沒想到卻在漱口抬頭看鏡子時，撞見了可怕畫面，至今為止仍記憶猶新，並發誓半夜絕對不會照鏡子。

原PO在PTT以「半夜不要隨便照鏡子」為題指出，近期女友看得韓劇講到鏡子跟門是與靈界的媒介，讓他想起10幾年前遇到的超毛事件，以前暑假爸媽都會把他送到外婆家一周，親戚們也會帶著小孩回來，大家年齡相近又都是男生，不免俗會一起做一些刺激的事情。

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▲女人,照鏡子,保養,化妝。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲很多人都說半夜不要照鏡子。（圖／取自免費圖庫pexels）

某天夜晚，大家趁外公外婆們關燈睡覺後，原PO表哥突然開始講學校聽到的鬼故事，「身為又愛聽又害怕的人，每次聽完都覺得背脊涼涼，起雞皮疙瘩」，而有種說法是，在講鬼故事的時候，其實好兄弟們都會圍在附近一起聽，雞皮疙瘩的感覺其實是太多在附近時身體的反應，且越害怕就越可能撞鬼。

後來原PO表哥講完故事，大家立刻衝去睡覺，只剩他一人必需去刷牙上廁所，原PO當下並沒有找人陪，一進浴室就立刻把燈跟門打開，「雖然一直說服自己絕對是表哥在亂嚇人，但還是邊刷牙邊回想表哥模仿遇鬼的故事跟姿勢」。

而在這時可怕的事情就發生了，當原PO漱口抬頭時，忽然覺得左邊肩膀有微微重量壓著，直到再次漱口看向鏡子，「應該說感受到那個東西下巴靠在我肩膀」，最後根本忘了怎麼離開廁所，事後也被爸媽帶去收驚，喝了一周的符水，後遺症就是，直到現在半夜刷牙尿尿洗手都絕對不照鏡子。

網友看完都超毛表示，「好毛，聯想到騎車女友下巴靠著的感覺...」、「想到當兵時，廁所的大鏡子，半夜上廁所洗手時都不敢看」、「陌生的鏡子的確有些會感覺陰森，但自己家裡的還好」、「其實鏡子跟門可以讓靈界進入我們的世界，不是民俗傳說是真的」、「我開始看惡鬼後都秉持著不照鏡子，不準別人敲我門的原則生活著」、「有東西靠在我的肩膀上嚇我的話，我會肩膀用力往上頂」。

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