兒遭砂石車輾斃！父淚吐離奇1幕「他回來了？」　遺體化妝師鼻酸

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名遺體化妝師先前分享10多年前發生的故事，當時一位高中生命喪砂石車輪下，讓父母心碎不已，事後父親哽咽地拜託她，幫兒子化妝化得漂亮一點，同時也吐露家中離奇的景象，字裡行間充滿哀痛之情，令她感到鼻酸，時至今日仍記憶猶新。

遺體化妝師李安琪在「靈異公社」娓娓道來，10多年前，她接到禮儀師緊急的來電後，便驅車前往醫院往生室，一路上焦急之心混著心疼的思緒，「一位高中學生發生車禍，被砂石車輾過頭爆了，身體無一處完整。即使是炎熱的6月，關鍵字依舊如雪花般飄落在腦裡。」

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當她抵達醫院往生室之際，她主動向禮儀師提出幫忙翻身的意願，協助檢察官驗屍體，「這本該是禮儀助理的工作，而不是我的工作，但為了能更加了解屍體的損傷狀況，對遺體修復的掌握性更好，於是我提出這樣的要求。」

在打開屍袋的一瞬間，李安琪受到很大衝擊，「我驚訝於人類生命的脆弱，疼惜著那被車輪輾壓腸子外流、被截成兩半的身子，以及腦漿四溢、眼球爆出、牙齒斷裂、扁平的頭部。我無法想像，這孩子的父母見到這樣的狀況會有多麼崩潰，但這一刻終究來了，孩子的母親來不及傷心哭泣就癱軟昏倒在地，被孩子的父親帶離現場，我的心也緊緊栓著，直到驗完屍體後，依舊無法平復那種不捨孩子與心疼父母的心情。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

事後，她與孩子父親約碰面，要解說遺體損傷的狀況及修復過程，當時她還未開口，就看見對方紅腫的雙眼，神情更是落寞，後來父親深吸了一口氣，沉默幾秒後緩緩說道「麻煩妳了化妝師，我兒子很愛漂亮。」

不僅如此，該名父親還哽咽透露，「我們家就只有四個人，出車禍的是我大兒子，他出車禍時，我跟他媽媽還有弟弟去買東西，警察來社區找人，我們剛好從外面回來，後來知道我大兒子出事，匆匆回家拿證件，但回家後浴室全部都是血，家裡沒有其他人，為什麼浴室全是血，化妝師是不是我兒子回來了，他很愛漂亮，是不是他看到自己全身都是血，所以回來洗澡？」

在說這段話時，孩子父親幾近崩潰邊緣，花了很長時間才艱辛地表達完，她坦言，當下不知該如何是好，在對方無助且哀傷的情緒中，她心虛地點了點頭，附和道「應該吧！有可能是兒子回來。」

最後，李安琪直言，自己也無法解釋這種靈異現象，而當下只是想安慰一個受傷的靈魂。對此，網友們也不禁鼻酸，「您的工作很偉大，大體修復不只修復的是往生者的大體，也間接修復了家屬支離破碎的心靈」、「看到心很痛」、「失去至親的痛，無以形容」、「無法言喻的痛」、「人其實真的很脆弱」、「看了好難過」。

►本文由李安琪授權引用。