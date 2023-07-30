台灣客「自動通關」再加一國！　捷克布拉格機場7／30開放

▲布拉格伏爾他瓦河遊船。（示意圖／可樂旅遊提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部昨（29日）表示，自今年7月18日台北布拉格直航航線啟航後，捷克續宣布自7月30日起，開放持我國護照並搭乘直航班機的旅客使用布拉格機場自動查驗通關系統（E-Gate），便利我國人赴捷克出入境查驗通關效率，有助進一步強化雙邊經貿、商務、觀光及人文等各領域交流。

外交部表示，我國政府致力推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，繼美國、韓國、澳洲、義大利及德國等國，捷克將成為第9個與我國互惠提供該便捷服務的國家；其中日本及英國僅提供符合特定條件旅客使用自動查驗通關，我與美國、德國、義大利、澳洲、韓國及新加坡則已完成互惠，捷克將成為互惠的第7國。

外交部提醒國人，由於布拉格機場尚未開通歐盟入出境系統（Entry Exit System, EES），持我國護照旅客通過E-Gate時，仍須由捷克移民官員手動加蓋入境章戳，以計算入境申根區天數。為避免在E-Gate等候審驗大排長龍，國人可視情自由選擇使用E-Gate或傳統入境查驗管道。

外交部表示，台灣與捷克是理念相近夥伴，雙方持續加強在各領域的交流互動，同時也將堅持以共享價值為基礎，積極發展兩國全面合作夥伴關係。