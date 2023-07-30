遇事故自爆「沒駕照」！警一查神回：不只無照還通緝　他臉綠上銬

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄一名34歲張姓女子酒後竟奔跑跨越分隔島穿越馬路，這時恰巧一輛黑色轎車行駛過來，嚇得駕駛緊急踩下剎車，但仍不慎發生輕微碰撞，女子當場倒地，所幸並無大礙，起身後還頻頻道歉。警方到場後，轎車的24歲蔡姓車主除關心張女傷勢外，也表明要和解，但經警方查驗身分，沒想到竟意外揪出蔡男通緝身分，當場將蔡男上銬逮捕歸案。

▲高雄女子酒後橫越馬路，與轎車發生碰撞，沒想到警方到場意外查出轎車駕駛通緝身分 。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起案件發生在27日凌晨0時30分，鼓山分局龍華所警員接獲通報，稱明誠三路與裕誠路口有交通事故，到場後發現違張女酒後跨越分隔島，與車道上緊急剎車的黑色轎車輕微擦撞而倒臥路面。

▲女子事後頻頻向駕駛致歉。（圖／記者吳世龍翻攝）

發生碰撞後，蔡男立即下車關心，張女也隨即起身，所幸經救護人員檢查後她並無受傷，蔡男車輛也沒有損害，而張女也在友人陪同下不斷向蔡男道歉，雙方很快達成和解。

不過，正當警方準備查明雙方身分時，蔡男還自己向警方說，「你是不是要說我沒駕照？」但當警方查完身分後，意外發現蔡男遭通緝，並立即告知蔡男，「你不只沒駕照，你還被通緝」。

▲駕駛聽見自己遭通緝瞬間傻眼。（圖／記者吳世龍翻攝）

當下蔡男一聽瞬間傻眼，連忙向警方表示自己上個月才到法院報到，但警方確認後，確定蔡男就是本月7日遭到法院發布的詐欺通緝犯，隨即將他上銬逮捕歸案。