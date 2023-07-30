花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！內行曝真相：常在店裡看到戴玉麗

▲戴記扁食。（圖／翻攝自Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

到花蓮必吃的「戴記扁食」，同時也是已故總統蔣經國的愛店，第3代經營者戴玉麗日前在店裡張貼公告，將於2023年8月31日結束營業，讓許多老顧客震驚不已，不過有網友指出，其實「戴記扁食」的總店在矽谷，老闆已經八十幾歲了還在做，也常常在店內看到戴玉麗本人。

該名網友在PTT發文，在美國工作時，每周都會去光顧位在矽谷聖荷西（San Jose）的戴記扁食，「老闆8X歲還在幹活，每年回台兩個月」，雖然店開在美國，但是吃起來的口味跟台灣卻差不多，他大讚「真的厲害！」

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為何總店在美國？原PO在文中娓娓道來，「戴記、液香、花蓮香，是完全同系之扁食」，創始人戴阿火起初挑扁擔賣扁食，在他四十幾歲時兒子過世了，留下一對子女，於是戴阿火隔代教養這對孫子女，後來扁食生意越來越好，從扁擔變攤車，攤車變店面，「店名為液香」。

戴阿火過世後，姊弟接手經營，白天姊姊顧店，晚上換弟弟，後來姊弟拆夥，「液香名留予弟，姊遠走美國創業」，待美國事業有成，姊姊回花蓮開了一間「戴記扁食」；然而，姊姊跟老公離婚後，老公又開了一間「花蓮香」，「這姊弟只能稱為第二代，因其父在他們還小時就GG，他倆直接繼承祖父事業」。

▲原PO分享「戴記扁食」的故事。（圖／翻攝自PTT）



原PO坦言，三間店都光顧過許多次，雖然都是繼承戴阿火的手法，但口味還是有些許的差異，認為液香是口味最重的，「不過都系出老戴，是能差多少？」此外，他在美國時常常在店裡看到戴玉麗，但在花蓮只看過戴玉麗一次，「可能是因為當時瘟疫時期，戴玉麗被困在美國無法返台」。

貼文一出，掀起網友熱議，「扁食王是你」、「所以都是同根生就對了」、「你根本經歷歷史」、「原來系出同源」、「你是不是姊姊的青梅竹馬，所以才那麼熟」、「我只知道姊戴記弟液香，沒想到還有留洋的」、「矽谷的才是老店嗎」、「總部在我家附近，常看到老闆和大家打招呼」、「真正的八卦」。

▼戴玉麗在矽谷開了一間戴記扁食。（圖／翻攝自Google Maps）

