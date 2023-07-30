　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！內行曝真相：常在店裡看到戴玉麗

▲▼戴記扁食。（圖／翻攝自Google Maps）

▲戴記扁食。（圖／翻攝自Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

到花蓮必吃的「戴記扁食」，同時也是已故總統蔣經國的愛店，第3代經營者戴玉麗日前在店裡張貼公告，將於2023年8月31日結束營業，讓許多老顧客震驚不已，不過有網友指出，其實「戴記扁食」的總店在矽谷，老闆已經八十幾歲了還在做，也常常在店內看到戴玉麗本人。

該名網友在PTT發文，在美國工作時，每周都會去光顧位在矽谷聖荷西（San Jose）的戴記扁食，「老闆8X歲還在幹活，每年回台兩個月」，雖然店開在美國，但是吃起來的口味跟台灣卻差不多，他大讚「真的厲害！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為何總店在美國？原PO在文中娓娓道來，「戴記、液香、花蓮香，是完全同系之扁食」，創始人戴阿火起初挑扁擔賣扁食，在他四十幾歲時兒子過世了，留下一對子女，於是戴阿火隔代教養這對孫子女，後來扁食生意越來越好，從扁擔變攤車，攤車變店面，「店名為液香」。

戴阿火過世後，姊弟接手經營，白天姊姊顧店，晚上換弟弟，後來姊弟拆夥，「液香名留予弟，姊遠走美國創業」，待美國事業有成，姊姊回花蓮開了一間「戴記扁食」；然而，姊姊跟老公離婚後，老公又開了一間「花蓮香」，「這姊弟只能稱為第二代，因其父在他們還小時就GG，他倆直接繼承祖父事業」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO分享「戴記扁食」的故事。（圖／翻攝自PTT）

原PO坦言，三間店都光顧過許多次，雖然都是繼承戴阿火的手法，但口味還是有些許的差異，認為液香是口味最重的，「不過都系出老戴，是能差多少？」此外，他在美國時常常在店裡看到戴玉麗，但在花蓮只看過戴玉麗一次，「可能是因為當時瘟疫時期，戴玉麗被困在美國無法返台」。

貼文一出，掀起網友熱議，「扁食王是你」、「所以都是同根生就對了」、「你根本經歷歷史」、「原來系出同源」、「你是不是姊姊的青梅竹馬，所以才那麼熟」、「我只知道姊戴記弟液香，沒想到還有留洋的」、「矽谷的才是老店嗎」、「總部在我家附近，常看到老闆和大家打招呼」、「真正的八卦」。

▼戴玉麗在矽谷開了一間戴記扁食。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼戴記扁食。（圖／翻攝自Google Maps）

ET快訊
羅志祥形象回血「港官方認證了」　新身份曝光！網一排問號
2024總統大選絕不投票給誰？　吳子嘉爆最新民調
30歲大胃王正妹猝逝！　瘦到見骨模樣曝光
8寶爸偷吃保母人妻！　飯店外抱抱摸屁股
出國玩「自動通關」再加一國！　今起實施
快訊／重機猛撞！　騎士臟器外露喪命
卡努「旋起來了」　明晨增強轉中颱！暴風圈侵北北基桃機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金！176cm九頭身　同框國旗合照

22K翻身！PTT股神菲比斯公開「投資邏輯」　從十萬到數億成功秘訣

便當店雞排「薄到可透光」！她拿尺一量傻眼　店家還原真相

讓視障者徜徉書海　教育部建置無障礙電子圖書網「藏書4.2萬本」

卡努「旋起來了」　明晨增強轉中颱！暴風圈侵北北基桃機率最高

女友初夜「拿1物狂測量」！突失望喊1句...他傻眼：天真還是笨

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！內行曝真相：常在店裡看到戴玉麗

百香果品種革命　台南農民研發「都香3號」甜度高達19°

夜間交通管制　林森民權天橋8／4、5日拆除

老闆最愛4星座！　超級旺公司

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

罔腰

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金！176cm九頭身　同框國旗合照

22K翻身！PTT股神菲比斯公開「投資邏輯」　從十萬到數億成功秘訣

便當店雞排「薄到可透光」！她拿尺一量傻眼　店家還原真相

讓視障者徜徉書海　教育部建置無障礙電子圖書網「藏書4.2萬本」

卡努「旋起來了」　明晨增強轉中颱！暴風圈侵北北基桃機率最高

女友初夜「拿1物狂測量」！突失望喊1句...他傻眼：天真還是笨

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！內行曝真相：常在店裡看到戴玉麗

百香果品種革命　台南農民研發「都香3號」甜度高達19°

夜間交通管制　林森民權天橋8／4、5日拆除

老闆最愛4星座！　超級旺公司

柯文哲稱「keyboard是五月天的」惹怒周恆毅　柯辦：是感謝鄭知明

福特「北美最暢銷皮卡」F-150宣布召回！電子手煞故障影響87萬輛

全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　洪榮宏、龍千玉10餘位唱將飆歌

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金！176cm九頭身　同框國旗合照

柯文哲喊「演場會找五月天keyboard」被打臉　競辦回應了

遭潑飲料！卡蒂B爆氣「砸觀眾麥克風」　蹦！一聲嚇壞全場

封測大廠員工怨主管刻薄　取消分紅「發獎金像施捨」：變相逼離職

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

台中最美獨立書店「羅布森書蟲房」熄燈！這2天將辦二手書拍賣會

22K翻身！PTT股神菲比斯公開「投資邏輯」　從十萬到數億成功秘訣

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

老闆最愛4星座！　超級旺公司

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

日本人妻邀吃飯「帶一家老小出席」！他慘付2萬

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

卡努加速！　最靠近時間曝

亞尼克夢想村7/31結束營業！結束19年歷史

更多熱門

相關新聞

單身公職男「老家在大安區」PR值高？網搖頭

單身公職男「老家在大安區」PR值高？網搖頭

台北市房價高，尤其是大安區被稱為「天龍國」，價格更是驚人。就有公職男說自己單身、沒車沒房，是普通家庭偏下出身，老家是一棟40年左右的住宅，不過位在大安區，就在台大後門附近，「請問這樣在台男裡面PR多少？」話題引發議論。

哪一道熱炒料理最代表台灣？網：它秒消失

哪一道熱炒料理最代表台灣？網：它秒消失

「聽周杰倫的歌」被00後工讀妹嫌老！鄉民吵翻了

「聽周杰倫的歌」被00後工讀妹嫌老！鄉民吵翻了

花蓮旅遊必吃「戴記扁食」8／31歇業

花蓮旅遊必吃「戴記扁食」8／31歇業

高雄狂風肆虐「整排鐵皮屋板掀翻」狠砸車輛

高雄狂風肆虐「整排鐵皮屋板掀翻」狠砸車輛

關鍵字：

戴記扁食PTT扁食

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

老闆最愛4星座！　超級旺公司

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面