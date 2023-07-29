國民黨舉辦「婦女領袖高峰會」　團結台南婦女社團的力量挺侯

▲中國國民黨台南市黨部舉辦「婦女領袖高峰會」，舉辦各區新任暨卸任婦女會理事長授證典禮，近千人出席蒞臨氣勢強且人氣旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國國民黨台南市黨部舉辦「婦女領袖高峰會」，團結在地婦女社團的力量，29日在永大幸福館舉辦各區新任暨卸任婦女會理事長授證典禮，近千人出席蒞臨氣勢強且人氣旺。

中國國民黨中央黨部黃健庭柲書長，中央婦女工作委員會主任委員陳怜燕，侯友宜競選辦公室副召集人謝龍介，中常委邱素蘭，台南市婦女會理事長童小芸，大台南婦女會理事長黃月娟，大台南青溪婦女協會理事長楊麗琇，台南市青溪婦女協會理事長陳清雲，也一同參與盛會展現新女力堅強力量。

中國國民黨台南市黨部主委林進旺表示，他要向剛上任台南市各區婦女會理事長，致以最熱烈的祝賀與鼓勵。妳們出色的表現，擁有廣泛的社會關懷，堅毅的領導力，以及對台南市發展的熱切期待。相信在各位的領導下，婦女會將繼續發揮婦女力量，為社會公益事業作出更大的貢獻。

林進旺說，同時要向即將卸任的各區理事長，致上最深切的感謝。在過去的任期內，帶領婦女會團隊積極參與社區服務、關懷弱勢群體，並舉辦多項有意義的活動，為台南市的社會進步做出了卓越的貢獻。我們衷心感謝各區理事長的辛勤付出與奉獻精神，並期盼繼續發揮重要的角色，繼續為台南市的繁榮與進步而努力。台南市國民黨黨部一直以來高度重視婦女事業，相信在新的領導層下，婦女會將繼續發揮更大的影響力，凝聚更多的力量。

中國國民黨中央黨部秘書長黃健庭強調，基層的婦女幹部是國民黨最堅強的組織，選舉的大小戰役都需要婦女姐妹們無私奉獻，今天這場授證典禮正是中國國民黨對所有支持的婦女幹部最真誠的感謝，謝謝大家在國民黨需要的時候挺身而出，未來還要大家一起加油，為勝選齊心努力。

侯友宜競選辦公室副召集人謝龍介表示，以他自已的投入市長選舉為例，當初民調只有10幾％，但最終開出43％的選票，顯示民生思變，國民黨要站在人民這邊，為人民謀福利為國家安全和社會安定把關。侯友宜是警界基層出身一步一腳印走上政治路，未來將更努力打拚贏得最後勝利，期許姐妹一同支持成為侯友宜的後盾為侯友宜加油打氣。現場響起熱烈掌聲，也順勢成立侯友宜台南市婦女後援會。活動在充滿加油聲中團滿閉幕。