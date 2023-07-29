　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不怕違紀！藍議長謝典林今陪郭台銘參拜　謝衣鳯：他並沒有說什麼

▲謝典林（圖中）29日陪同郭台銘參香。（圖／記者唐詠絮攝）

▲謝典林（圖中）29日陪同郭台銘參香。（圖／記者唐詠絮攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（29日）到彰化北斗鎮參拜奠安宮，被視為「挺郭派」的國民黨籍彰化議長謝典林現身同框，儘管國民黨立委參選人林金結日前與郭同台爭議被口頭警告，但謝表示自己非候選人，不擔心有違黨規。國民黨立委兼彰化縣黨部主委謝衣鳯表示，郭台銘是藍軍重要一分子，希望郭未宣布參選前，所有黨內同志與郭同台時能強調彼此應團結合作，共同下架民進黨；謝衣鳯說，謝典林並沒有說什麼，目前在這個原則內。

林金結27日全程陪同郭台銘出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會並同台，且現場還發送註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」的扇子。林金結事發後被質疑違反「113年中華民國總統暨立法委員選舉-國民黨黨員行為規範」，國民黨新北市黨部要求林金結出席28日考紀會議說明；最後經審議，黨部認為林金結確實有違反黨規，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，將對林做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。

▲謝衣鳯。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲謝衣鳯。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，謝典林姊姊謝衣鳯表示，郭台銘是藍軍重要一分子，希望郭在未宣布參選之前，所有國民黨內同志與郭同台出席活動時，能強調彼此應團結合作，共同下架民進黨，完成大部分台灣民眾心願；畢竟如果在野聯盟提出太多組候選人，就會難以整合，所以彼此應要團結合作，才有辦法共同下架民進黨，這是在野聯盟最大的共同目標。

謝衣鳯也說，對於郭台銘跟國民黨2024總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，她必須強調「不要再為難小雞了」，小雞希望可以在這一次的選舉當中，盡自己的一份力量，在關鍵的位置上守穩立法院，並希望爭取國會席次過半，且透過監督，共同來合作，下架民進黨。

只是，謝典林29日上午陪同郭台銘參拜時，被詢問是否擔心被黨紀處分？謝典林表示，「我不是候選人，所以沒有在擔心的」。至於到底是挺郭台銘還是挺侯友宜？謝則說：「挺民意啊，民意才能使人當選，挺誰都沒辦法使人當選。」

《東森新媒體ETtoday》詢問謝衣鳯對於謝典林陪同郭台銘參拜的看法，謝衣鳯表示經她了解，謝典林受訪時並沒有說什麼，目前也在她對林金結案的回應原則內。

ET快訊
快訊／世大運跆拳品勢傳出好成績　文化胡子萱奪銀！
小優被前男友「半軟禁」4個月！　回家直接關鐵門
警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了
卡努連一周甩雨　氣象局曝最新預測路徑
狠女持傘「暴打黑狗」　牠被捅到淒厲慘叫
楊勇緯奪本季首面獎牌卻留遺憾　賽後一度哽咽
《想見你》男星突襲吻女歌手　節目急發聲
快訊／雨彈升級！　3縣市豪雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲唱完KP SHOW　見到郭台銘花籃稱「這是我常用字」

不怕違紀！藍議長謝典林今陪郭台銘參拜　謝衣鳯：他並沒有說什麼

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

館長現身KP SHOW快問快答「柯的委屈他懂」　柯P加碼自爆初吻時間點

金溥聰頻批藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

沒見朱立倫有積極作為！　王金平：黨中央應速推輔選計畫助侯友宜

日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

柯文哲深情獻唱「我只在乎你」敬夫妻情　陳佩琪感動落淚

花8800看柯文哲唱歌喊貴　柯粉：人生第一場演唱會票還是給他

賴清德推「0-6歲國家養2.0」　柳采葳批：破壞幼教信任關係元兇

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

聽到要散步懶惰汪秒趴地裝睡！狗姐姐等到氣炸幫爸「合力拖走」

柯文哲唱完KP SHOW　見到郭台銘花籃稱「這是我常用字」

不怕違紀！藍議長謝典林今陪郭台銘參拜　謝衣鳯：他並沒有說什麼

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

館長現身KP SHOW快問快答「柯的委屈他懂」　柯P加碼自爆初吻時間點

金溥聰頻批藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

沒見朱立倫有積極作為！　王金平：黨中央應速推輔選計畫助侯友宜

日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

柯文哲深情獻唱「我只在乎你」敬夫妻情　陳佩琪感動落淚

花8800看柯文哲唱歌喊貴　柯粉：人生第一場演唱會票還是給他

賴清德推「0-6歲國家養2.0」　柳采葳批：破壞幼教信任關係元兇

快訊／世大運跆拳品勢傳出好成績　文化胡子萱奪銀！

王功水門無法排水...現場驚見「大群發臭死魚」　真相曝光

李多慧興奮中職明星賽初體驗　粉絲買蛋糕提前慶生

營養師公布「14種隱藏高鈉食物」！吃起來不鹹　玉米濃湯也中

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

陸大咖主持人被控性侵！女子實名拍影片爆料　警調查：精神分裂症

宜蘭上半年新開飯店懶人包！房內享海景第一排　露天風呂看山林

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

小優曝被前男友「半軟禁」4個月！　上下班定點接送...回家直接關鐵門

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

政治熱門新聞

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

快訊／許姓士官長遭控性侵　陸軍269旅：當事人將對不實言論提告

柯文哲深情獻唱「我只在乎你」敬夫妻情　陳佩琪感動落淚

年金改革引發公務員跳船潮？銓敘部回應了

蔣絜安論文槍手逆襲　7點反控她脅迫代寫

劉泰英爆「國民黨錢花到哪都不知」　連戰2000年大選花128億元

呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

快訊／呂美玲宣布退出國民黨　基隆市黨部證實：依程序提報黨中央

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

柯文哲熱舞開唱　郭台銘送花籃祝賀「一群人走得遠」引聯想

KP Show暖身中！柯文哲深情唱「囚鳥」搶先曝光　緊張到吞安眠藥

呂美玲入黨選立委？　民眾黨：黨員個資不會對外公開

賴清德：當選推「長照3.0」、「0-6歲國家養2.0」

「金溥聰是對的！」　李艷秋轟藍營小雞：扯後腿只能當臥底辦

更多熱門

相關新聞

總統大選開打！黃金周大咖齊聚北斗

總統大選開打！黃金周大咖齊聚北斗

2024總統大選提前在彰化開打！北斗鎮長補選將於8月5日進行投票，選前黃金周，今年全國商圈總會今明2天也在奠安宮前封街盛大舉辦，所有的大咖齊聚在小鎮，同時為候選人拉抬聲勢，政治意味濃厚，今天鴻海創辦人郭台銘、明天民眾黨主席柯文哲、後天將有副總統賴清德將先後曝光。

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

金溥聰頻批藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

金溥聰頻批藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

沒見朱立倫有積極作為！　王金平：黨中央應速推輔選計畫助侯友宜

沒見朱立倫有積極作為！　王金平：黨中央應速推輔選計畫助侯友宜

日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

關鍵字：

謝衣鳯謝典林郭台銘國民黨2024總統大選非綠聯盟在野

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面