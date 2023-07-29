不怕違紀！藍議長謝典林今陪郭台銘參拜　謝衣鳯：他並沒有說什麼

▲謝典林（圖中）29日陪同郭台銘參香。（圖／記者唐詠絮攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（29日）到彰化北斗鎮參拜奠安宮，被視為「挺郭派」的國民黨籍彰化議長謝典林現身同框，儘管國民黨立委參選人林金結日前與郭同台爭議被口頭警告，但謝表示自己非候選人，不擔心有違黨規。國民黨立委兼彰化縣黨部主委謝衣鳯表示，郭台銘是藍軍重要一分子，希望郭未宣布參選前，所有黨內同志與郭同台時能強調彼此應團結合作，共同下架民進黨；謝衣鳯說，謝典林並沒有說什麼，目前在這個原則內。

林金結27日全程陪同郭台銘出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會並同台，且現場還發送註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」的扇子。林金結事發後被質疑違反「113年中華民國總統暨立法委員選舉-國民黨黨員行為規範」，國民黨新北市黨部要求林金結出席28日考紀會議說明；最後經審議，黨部認為林金結確實有違反黨規，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，將對林做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。

▲謝衣鳯。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，謝典林姊姊謝衣鳯表示，郭台銘是藍軍重要一分子，希望郭在未宣布參選之前，所有國民黨內同志與郭同台出席活動時，能強調彼此應團結合作，共同下架民進黨，完成大部分台灣民眾心願；畢竟如果在野聯盟提出太多組候選人，就會難以整合，所以彼此應要團結合作，才有辦法共同下架民進黨，這是在野聯盟最大的共同目標。

謝衣鳯也說，對於郭台銘跟國民黨2024總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，她必須強調「不要再為難小雞了」，小雞希望可以在這一次的選舉當中，盡自己的一份力量，在關鍵的位置上守穩立法院，並希望爭取國會席次過半，且透過監督，共同來合作，下架民進黨。

只是，謝典林29日上午陪同郭台銘參拜時，被詢問是否擔心被黨紀處分？謝典林表示，「我不是候選人，所以沒有在擔心的」。至於到底是挺郭台銘還是挺侯友宜？謝則說：「挺民意啊，民意才能使人當選，挺誰都沒辦法使人當選。」

《東森新媒體ETtoday》詢問謝衣鳯對於謝典林陪同郭台銘參拜的看法，謝衣鳯表示經她了解，謝典林受訪時並沒有說什麼，目前也在她對林金結案的回應原則內。