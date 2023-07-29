沈玉琳《天選之泉》前進雲林　今晚首度與阿林哥攜手超殺直播

▲「百縫直播阿林哥夫妻」與綜藝鬼才沈玉琳將於7月29日(週六)晚間7點，首度合體直播開賣。(圖／東森購物提供)

消費中心／綜合報導

綜藝鬼才沈玉琳代言全新東森自營產品—東森《天選之泉》鹿胎盤膠囊，今晚(7/29)將前進雲林，與百縫直播「阿林哥」夫妻首度合體直播開賣！「百縫直播阿林哥」和東森購物合作屢創佳績，深受東森購物的會員們喜愛，今晚7點與沈玉琳攜手，將為粉絲帶來包括《天選之泉》等最殺、最優惠的熱門人氣商品，沈玉琳妙語如珠的風格，與阿林哥夫妻將碰撞出什麼樣的火花，讓粉絲們超級期待。



「阿林哥」這對夫妻檔以其獨特的風格和豐富的專業知識，不僅在百貨直播界樹立了典範，更擁有大批忠實的花粉支持者。而這次，他們將與綜藝鬼才沈玉琳攜手合作，可謂匠心獨運，必定為觀眾們帶來不一樣的購物驚喜。「阿林哥」也表示，未來將持續為自己的粉絲把關，將更多「東森嚴選」的優質商品分享給大家，以綜藝天王吳宗憲的「日安玩美」紅藜果膠為例，坊間仿冒一堆，但經過東森嚴選的高品質保證，消費者可以完全放心。

▲沈玉琳代言東森《天選之泉》鹿胎盤。（資料照／記者湯興漢攝）



身為綜藝界的知名人物，沈玉琳一直以來都保持著高人氣。而如今他更以全新東森自營產品—《天選之泉》鹿胎盤膠囊的代言人身份，與「阿林哥」百縫直播攜手合作，這款產品擁有多重功效，結合了現代科技和中國傳統醫學智慧，必定能夠吸引更多關注健康生活的消費者。

▲百縫直播阿林哥。(圖／東森購物提供)



這場直播將在7月29日(週六)晚間7點準時開始，「阿林哥」百縫直播與綜藝鬼才沈玉琳的合體直播，粉絲們將有機會以優惠價格購買心儀的商品。除了直播的商品驚喜，這場直播還將進行多項互動環節，無論是提問商品資訊，還是參與有趣的遊戲環節，觀眾們都將成為直播的主角。



「阿林哥」百縫直播與沈玉琳聯手直播，必定是今年夏天最值得期待的盛事之一，對於喜愛他們的粉絲們，不要錯過。記得7月29日(週六)晚間7點鎖定在「百縫直播」臉書粉專，與「阿林哥」和玉琳哥一同度過愉快的購物之夜！