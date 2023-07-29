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本土登革熱已破700例！疾管署示警：颱風豪雨後慎防「3類傳染病」

▲杜蘇芮颱風造成高雄市800件路樹倒塌案，環保局加派人力清出372噸災後垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲杜蘇芮颱風造成高雄市800件路樹倒塌案，環保局加派人力清出372噸災後垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年登革熱疫情比往年嚴峻，目前全台本土病例已經突破700例，又以台南市病例最多，而受到杜蘇芮颱風帶來豪雨影響，全台許多地區均有積水或淹水情形，疾病管制署今（29）日提醒要注意登革熱、鉤端螺旋體以及腸道傳染病等3類疾病，特別是防範登革熱疫情再升溫，雨後務必清理家戶周遭孳生源，減少病媒蚊孳生，同時應做好個人防護。

▲杜蘇芮颱風帶來的強風，造成台南市28日凌晨0時過後，不斷傳出行道樹倒伏的案件，工務局獲報後全力動員，調派人員與機具展開移除的工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲杜蘇芮颱風帶來的強風，造成台南市行道樹倒伏。（圖／記者林悅翻攝）

根據疾管署最新統計，至28日為止，全國累計749例本土登革熱病例，創下10年同期新高。個案分布於台南市614例、雲林縣102例、高雄市27例、台中市3例、南投縣2例、屏東縣1例。本土病例中共計8例重症，1例死亡；另累計80例境外移入病例。颱風杜蘇芮挾帶強風豪雨襲擊中南部，登革熱疫情發展更瘦關注，疾病管制署特別提出3點提醒，避免傳染病威脅：

一、清除病媒蚊孳生源，預防登革熱

降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床。尤其近期中南部本土登革熱病例持續增加，疾管署呼籲，雨後請民眾主動巡檢居家環境，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源，降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

二、清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風

災後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

▲台南市受杜蘇芮颱風低壓抬升水位影響，形成暴潮，台南四草測站暴潮水位達1.69公尺，造成北門消防隊前以及安南區城西街與城南路口及安明路與安清路口一帶積水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市受杜蘇芮颱風影響，街道出現積水。（圖／記者林悅翻攝）

三、注意飲食及環境衛生，預防腸道傳染病

淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可以使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手，以降低疾病感染的風險。

疾管署再次呼籲，強風豪雨可能挾來新的積水容器或潛在孳生源，提醒民眾風雨過後仍需再次巡視周遭環境，並儘速清除積水，減少病媒蚊孳生。如有不適症狀請儘速就醫，臨床醫師如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。

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