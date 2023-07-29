本土登革熱已破700例！疾管署示警：颱風豪雨後慎防「3類傳染病」

▲杜蘇芮颱風造成高雄市800件路樹倒塌案，環保局加派人力清出372噸災後垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者洪巧藍／台北報導

今年登革熱疫情比往年嚴峻，目前全台本土病例已經突破700例，又以台南市病例最多，而受到杜蘇芮颱風帶來豪雨影響，全台許多地區均有積水或淹水情形，疾病管制署今（29）日提醒要注意登革熱、鉤端螺旋體以及腸道傳染病等3類疾病，特別是防範登革熱疫情再升溫，雨後務必清理家戶周遭孳生源，減少病媒蚊孳生，同時應做好個人防護。

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▲杜蘇芮颱風帶來的強風，造成台南市行道樹倒伏。（圖／記者林悅翻攝）

根據疾管署最新統計，至28日為止，全國累計749例本土登革熱病例，創下10年同期新高。個案分布於台南市614例、雲林縣102例、高雄市27例、台中市3例、南投縣2例、屏東縣1例。本土病例中共計8例重症，1例死亡；另累計80例境外移入病例。颱風杜蘇芮挾帶強風豪雨襲擊中南部，登革熱疫情發展更瘦關注，疾病管制署特別提出3點提醒，避免傳染病威脅：

一、清除病媒蚊孳生源，預防登革熱

降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床。尤其近期中南部本土登革熱病例持續增加，疾管署呼籲，雨後請民眾主動巡檢居家環境，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源，降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

二、清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風

災後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

▲台南市受杜蘇芮颱風影響，街道出現積水。（圖／記者林悅翻攝）

三、注意飲食及環境衛生，預防腸道傳染病

淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可以使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手，以降低疾病感染的風險。

疾管署再次呼籲，強風豪雨可能挾來新的積水容器或潛在孳生源，提醒民眾風雨過後仍需再次巡視周遭環境，並儘速清除積水，減少病媒蚊孳生。如有不適症狀請儘速就醫，臨床醫師如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。