快訊／國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

▲氣象局針對「台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
午後對流雨旺盛，氣象局今(29日)下午17時22分針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，並發布災防告警，提醒將有劇烈降雨。
氣象局下午17時22分針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，並發布災防告警，持續時間至18時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
[廣告]請繼續往下閱讀...
大雷雨即時訊息示警區域
台中市：烏日區、大肚區
彰化縣：彰化市
▲氣象局針對「台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
午後對流雨旺盛，氣象局今(29日)下午17時22分針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，並發布災防告警，提醒將有劇烈降雨。
氣象局下午17時22分針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，並發布災防告警，持續時間至18時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域
台中市：烏日區、大肚區
彰化縣：彰化市
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響