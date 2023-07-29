17歲高中生打BNT胸悶、心悸　「心肌酵素上升」判疫苗相關獲救濟金

▲高中生接種BNT之後出現不適症狀與疫苗相關，核予救濟金，圖為BNT接種資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新疫苗受害救濟審議結果出爐！本次審查共有13人因接種疫苗後不適被核予救濟金，其中最年輕是一名17歲高中男生，接種BNT疫苗2天後出現胸悶、心悸等症狀，檢驗發現有心肌酵素上升，研判症狀與接種疫苗相關，核予救濟金1萬元；此外，本次最高額是一名40多歲男性，接種AZ疫苗1個月後出現格林巴利症候群，雖無法確定與疫苗關連，仍核予救濟金40萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第204次會議紀錄，會議於6月29日召開，總計審查170案，其中13案救濟金，分別是AZ疫苗5案、莫德納疫苗3案、BNT疫苗4案、高端1案，救濟金額各在5000元到40萬元不等。

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疾管署副署長曾淑慧表示，本次獲救濟個案年紀最小的個案是一名新北市17歲男生，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗 結果等研判，個案接種疫苗後2日因胸悶與心悸等症狀就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，影像學檢查結果無明顯異常。研判其症狀與接種 COVID-19 疫苗 （BNT）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金新臺幣1萬元。

至於本次最高額個案，曾淑慧說明，是高雄市40多歲女性，個案接種疫苗後因肢體麻木無力等症狀就醫，神經傳導檢查結果符合多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群。依據症狀發生時間及臨床表現研判， 其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性， 最後核予救濟金新臺幣40萬元。