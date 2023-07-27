▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻訪問。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

根據疾管署最新監測數據，新冠疫情持續下降。不過，ACIP召集人李秉穎表示，今年可能要再施打一劑疫苗，因為不少藥廠都已經在研發XBB次世代疫苗，但施打族群目前尚未討論；至於採購情況，他則表示自己並不清楚。

李秉穎今（27）早接受資深媒體人周玉蔻專訪。提到新冠疫情的走向，李秉穎說，目前新冠都是小波流行，加上現在放暑假，學生間的傳染機會變少、天氣熱導致傳播能力較低，只是9月後預估可能還有一小波疫情。

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李秉穎也說，今年可能要再施打一劑疫苗，有許多藥廠都已經在研發XBB次世代疫苗，包括BNT、莫德納或Novavax都有在做，未來也可選擇mRNA或蛋白疫苗。周玉蔻則問，「我們還有錢買嗎？」李秉穎尷尬笑說：「有啦，政府當然是有錢。」不過，針對採購情況他則說「不曉得。」

李秉穎提到，XBB疫苗應還會是公費施打，現階段還在臨床試驗、美國申請藥證，因此確切出來的時間點還是未知數。他強調，現在新冠還是有人會重症、死亡，因此XBB疫苗的採購勢在必行，只是尚未討論到施打族群。

也因先前疫苗採購問題，引發不少爭議，李秉穎指出，是需要藥證審查，若各廠牌都有藥證申請，可能會以「標案」的方式進行，而周玉蔻直呼「衛福部跟行政院最好機靈一點，因為跟選舉有關。」