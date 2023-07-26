藍議員酸蔡英文確診因「不想勘災」　綠委批惡質：沒必要泯滅人性

▲國民黨議員楊植斗。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文昨（25日）新冠快篩陽性確診。包含新北市長侯友宜等藍綠民代都留言打氣。但國民黨議員楊植斗卻酸，合理懷疑她只是不想去勘災而已，引起軒然大波。對此，民進黨立委洪申翰今受訪時表示，在野黨監督執政黨天經地義，但楊植斗發言已逾越該有份際，政黨可以互相競爭，但沒必要如此泯滅人性。

北市議員楊植斗昨下午酸，颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已。此言一出，楊受到輿論撻伐，他則回嗆，早不確診、晚不確診、即將要嚴陣以待面對颱風時就確診，反正蔡英文不想勘災，不食人間煙火也不是新聞了，合理懷疑一下也是剛好吧？而蔡英文今仍抱病出席視導國軍漢光演習。

對於相關爭議，楊植斗隨後致歉，並表示，祝蔡總統早日康復，剛接到一位前輩的電話，「他對我說，即便是我們不喜歡的蔡英文，也不該拿她的身體健康作文章，蔡英文確診了，我們就該祝福她早日康復。」

對於楊植斗的發言，洪申翰今受訪時指出，在野黨監督執政黨天經地義，但楊議員昨天的發言已經引發眾怒、逾越了一個人該有的份際，總統代表國家，楊植斗的質疑跟解釋好像把總統當成故意在颱風前確診，這是非常惡質的心態，政黨可以互相競爭，但沒必要如此泯滅人性。

