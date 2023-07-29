im.B黃姓主管交保後任直銷講師　王鴻薇籲法務部：交代清楚

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）



記者詹宜庭／台北報導

針對「im.B吸金案」，國民黨立委王鴻薇29日揭露，有受害者提供4月28日im.B新竹說明會錄音，錄音中說話的im.B代表，是自稱最高主管的黃姓主管，內容直指調查局官員利用檢調人員身分，從詐騙犯手上拿回利息。而該名黃姓主管不僅嗆聲被害者，更在5月交保後改名並擔任直銷講師，痛批法務部及調查局「不要讓民眾認為官官相護，到底還有沒有更多官員涉案，請對社會說明通通交代清楚。」

王鴻薇表示，這個會期質詢時，她當著法務長蔡清祥的面揭露im.B詐騙案有調查局官員涉入，還投入1300萬，當時詐騙集團甚至以此威脅受害民眾說，「要告就去告，反正連調查局官員都受害」，他們囂張跋扈的嘴臉，至今都還記憶猶新，而法務部經過調查，也證實確有此事。

然而，王鴻薇說，數個月過去了，這件事情彷彿不了了之，甚至也沒有任何進展，許多受害者都憤恨不平，害怕整件事情又要被抹掉，所以又有受害者提供4月28日im.B新竹說明會錄音。這段錄音中說話的im.B代表，是自稱最高主管黃姓主管，其中內容直指，「一個調查局官員，他投1300萬，那因為我們擔心他立刻立案，所以有把他的利息8萬多匯給他。」

王鴻薇批，調查局官員利用檢調人員身分，先從詐騙犯手上拿回利息，其中是否因此有對價關係，影響調查局通報立案？是否為共犯同流合污而觸犯貪汙治罪條例的圖利罪或違背職務收賄罪？調查局雖然有承認有調查局官員也涉入投資，但該官員是否有因為可提前拿到錢而有包庇隱匿？根本毫無交代。尤其當民眾質疑相關內容時，黃姓主管還嗆聲「趕快懷疑、趕快去提告，我現在沒辦法回應你這件事情，你趕快去樓下的警察局按鈴控告，好不好？」

王鴻薇指出，這位錄音中平台發言人黃姓主管，5月交保後改名，準備擔任直銷投資說明會講師，但法院完全不擔心這種事前就涉嫌用發還利息賄賂跟勾串調查官會滅證，竟然直接准許交保縱虎歸山，讓他出來改名繼續做直銷。而當民眾反映到法院時，法院竟然只說查無不法，質疑「這要民眾怎麼相信這其中沒有貓膩？」

王鴻薇表示，政府有機會在2017年查辦該案，調查局也早在7年前即接獲檢舉立案調查，卻因金管會一紙「未違反銀行法」的公文卡關，讓專案小組卻步，質疑「難道對這些受害者而言金管會難道沒有責任嗎？」她開嗆，法務部及調查局不要讓民眾認為官官相護，到底還有沒有更多官員涉案，請對社會說明通通交代清楚。