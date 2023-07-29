　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

im.B黃姓主管交保後任直銷講師　王鴻薇籲法務部：交代清楚

▲▼國民黨立委王鴻薇。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者詹宜庭／台北報導

針對「im.B吸金案」，國民黨立委王鴻薇29日揭露，有受害者提供4月28日im.B新竹說明會錄音，錄音中說話的im.B代表，是自稱最高主管的黃姓主管，內容直指調查局官員利用檢調人員身分，從詐騙犯手上拿回利息。而該名黃姓主管不僅嗆聲被害者，更在5月交保後改名並擔任直銷講師，痛批法務部及調查局「不要讓民眾認為官官相護，到底還有沒有更多官員涉案，請對社會說明通通交代清楚。」

王鴻薇表示，這個會期質詢時，她當著法務長蔡清祥的面揭露im.B詐騙案有調查局官員涉入，還投入1300萬，當時詐騙集團甚至以此威脅受害民眾說，「要告就去告，反正連調查局官員都受害」，他們囂張跋扈的嘴臉，至今都還記憶猶新，而法務部經過調查，也證實確有此事。

然而，王鴻薇說，數個月過去了，這件事情彷彿不了了之，甚至也沒有任何進展，許多受害者都憤恨不平，害怕整件事情又要被抹掉，所以又有受害者提供4月28日im.B新竹說明會錄音。這段錄音中說話的im.B代表，是自稱最高主管黃姓主管，其中內容直指，「一個調查局官員，他投1300萬，那因為我們擔心他立刻立案，所以有把他的利息8萬多匯給他。」

王鴻薇批，調查局官員利用檢調人員身分，先從詐騙犯手上拿回利息，其中是否因此有對價關係，影響調查局通報立案？是否為共犯同流合污而觸犯貪汙治罪條例的圖利罪或違背職務收賄罪？調查局雖然有承認有調查局官員也涉入投資，但該官員是否有因為可提前拿到錢而有包庇隱匿？根本毫無交代。尤其當民眾質疑相關內容時，黃姓主管還嗆聲「趕快懷疑、趕快去提告，我現在沒辦法回應你這件事情，你趕快去樓下的警察局按鈴控告，好不好？」

王鴻薇指出，這位錄音中平台發言人黃姓主管，5月交保後改名，準備擔任直銷投資說明會講師，但法院完全不擔心這種事前就涉嫌用發還利息賄賂跟勾串調查官會滅證，竟然直接准許交保縱虎歸山，讓他出來改名繼續做直銷。而當民眾反映到法院時，法院竟然只說查無不法，質疑「這要民眾怎麼相信這其中沒有貓膩？」

王鴻薇表示，政府有機會在2017年查辦該案，調查局也早在7年前即接獲檢舉立案調查，卻因金管會一紙「未違反銀行法」的公文卡關，讓專案小組卻步，質疑「難道對這些受害者而言金管會難道沒有責任嗎？」她開嗆，法務部及調查局不要讓民眾認為官官相護，到底還有沒有更多官員涉案，請對社會說明通通交代清楚。

ET快訊
不妙！　大谷翔平滿壘突然被換代打
快訊／乘客控「空姐害燙傷」　樂桃回應了！
快訊／驚悚畫面曝光！　35歲男躲追緝翻車身亡
快訊／墾丁「2幼鹿被偷」找到了！
快訊／南港區公園前「30歲男陳屍車內」　現場拉封鎖線
「卡努」引西南氣流！雨灌6天　曾文水庫有望解渴
空姐給滾燙熱水「害女友受傷」　航空公司1句回應他傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘稱訪美促和平　林濁水直言：跟習近平講才有用

漢子「重感冒」！侯友宜取消週末造勢活動　修養準備週一訪日

蔣絜安被涉論文抄襲請辭獲准　賴清德：民進黨對學倫高標準不會變

im.B黃姓主管交保後任直銷講師　王鴻薇籲法務部：交代清楚

美宣布供台108億軍事援助　綠委：希望別有人說是台灣挑釁、討打

池塘裡的「新創蝌蚪」需要水　林楚茵、邱志偉提產業創新條例修正　

呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

金溥聰嗆「看不起」　羅智強無奈嘆：擔不起！好像成國民黨罪人

豐原高中女學生遭教官性騷卻疑遭吃案　監委田秋堇申請自動調查

林金結被藍營「嚴厲口頭警告」　他笑「莫名可愛」：小雞可安心跳船

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

婦偷拿備用鑰匙悠哉闖空門　屋主親戚怒轟：不是第1次

郭台銘稱訪美促和平　林濁水直言：跟習近平講才有用

漢子「重感冒」！侯友宜取消週末造勢活動　修養準備週一訪日

蔣絜安被涉論文抄襲請辭獲准　賴清德：民進黨對學倫高標準不會變

im.B黃姓主管交保後任直銷講師　王鴻薇籲法務部：交代清楚

美宣布供台108億軍事援助　綠委：希望別有人說是台灣挑釁、討打

池塘裡的「新創蝌蚪」需要水　林楚茵、邱志偉提產業創新條例修正　

呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

金溥聰嗆「看不起」　羅智強無奈嘆：擔不起！好像成國民黨罪人

豐原高中女學生遭教官性騷卻疑遭吃案　監委田秋堇申請自動調查

林金結被藍營「嚴厲口頭警告」　他笑「莫名可愛」：小雞可安心跳船

新冠女患者「呼吸困難嘴唇發黑」　台中警3分鐘送她到醫院

他滑蝦皮「原味直笛1支500元」　全場吐：臭到靠北！竟一堆人賣

不妙！大谷翔平滿壘突然被換代打　教頭賽後說明傷情

郭台銘稱訪美促和平　林濁水直言：跟習近平講才有用

拜登首度認了「次子私生女」！　瞞4年終鬆口：要給孫女最好的

日本氣象廳新預測：卡努「提早1天」轉強颱！　最接近台灣時間曝

他想從中和搬到桃園A7「會很蠢嗎？」　專家搖頭：邏輯很怪

康康被認成NONO急發聲！　求饒「孩子才4歲」：不能沒有爸爸

韓國5個小眾品牌女星都愛穿！張員瑛同款、Winter超辣連身衣必入手

漢子「重感冒」！侯友宜取消週末造勢活動　修養準備週一訪日

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

蔣絜安論文槍手逆襲　7點反控她脅迫代寫

快訊／呂美玲宣布退出國民黨　基隆市黨部證實：依程序提報黨中央

年金改革引發公務員跳船潮？銓敘部回應了

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

台商紮根甘肅縣城種菌菇　年產400萬袋

呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

拜登首用「總統撥款權」軍備援台108億　我國防部感謝

蔣絜安被撤學位千字文哭訴　薛雲峰列7點反擊斥謊話連篇

論文抄襲遭撤學位！蔣絜安1200字訴始末

開唱前一天火力全開　柯文哲怒嗆民進黨一堆性騷、婚外情

金溥聰嗆「看不起」　羅智強無奈嘆：擔不起！好像成國民黨罪人

林金結被藍營「嚴厲口頭警告」　他笑「莫名可愛」：小雞可安心跳船

快訊／《性別平等教育法》修法三讀通過　未成年禁止師生戀

更多熱門

相關新聞

他欠奢侈稅828萬喊窮遭管收　妻急拿百萬救人

他欠奢侈稅828萬喊窮遭管收　妻急拿百萬救人

新北市某房仲業者李姓男子因滯納特種貨物及勞務稅(俗稱奢侈稅)罰鍰及勞、健保費等，經移送法務部行政執行署新北分署執行，尚欠828萬餘元，李於收到國稅局稅單後，適逢父親過世，留下總值達4545萬餘元的土地及房屋數十筆，李未拋棄繼承，與2位胞弟協議分割時，卻放棄全部遺產，經新北地方法院於26日晚間7時20分許裁定准予管收，其配偶在庭外聞訊，流下不捨眼淚，隔天就火速匯款先繳納100萬元，餘欠辦理分期繳納，並為李男覓保後，由新北分署放人。

重金挖科技菁英　4地檢署搜9陸企

重金挖科技菁英　4地檢署搜9陸企

ATM按鍵沒有「9」！詭異機台曝光　全場一看發抖

ATM按鍵沒有「9」！詭異機台曝光　全場一看發抖

人頭帳戶1年撈千萬　詐團起訴可能逃刑責

人頭帳戶1年撈千萬　詐團起訴可能逃刑責

網售IVE演唱會票　20人遭騙受害

網售IVE演唱會票　20人遭騙受害

關鍵字：

王鴻薇im.B吸金案法務部調查局詐騙

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

4.6萬年前線蟲復活　產100多個後代

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

颱風遛狗　路上遇到的全是同品種

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女肩挫傷

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面