ATM按鍵沒有「9」！詭異機台曝光　全場一看發抖：根本不敢用

▲消失的按鍵9！有網友發現ATM詭異數字引發網友熱議。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣自動提款機（ATM）遍地開花，許多銀行、超商都有設置，領錢存錢都方便。然而，就有網友透露，最近在住家附近的 ATM 機台上發現了令她感到困惑的「詭異數字」。照片一曝光後，立刻引起了網友熱烈討論，眾人一致建議原PO儘快換一台機器，「根本不敢按」。

近日，一名女網友在臉書社團《路上觀察學院》分享了一張照片，照片中顯示，她在住家附近的ATM機上領錢時，意外發現按鍵上的1-9數字排列出了一個詭異的組合。原本應該是「5」的按鍵卻出現了「2」，而原本應該是「9」的按鍵則變成了「5」，這種情況讓她感到無所適從，不知道應該如何處理。

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▲有網友驚見ATM按鍵居然沒有數字9，全場一看機台狂勸她換一台用。（圖／翻攝自「路上觀察學院」臉書）

照片曝光後，立刻引發網友熱烈討論「你沒看到下面那一行：小心有詐嗎」、「這我只有在網路ATM上看過，沒想到有出實體版的」、「按錯立刻會死」、「看起來就像詐騙集團搞的，看到這種提款機根本不敢用」、「這台我永遠領不到錢」。

更有網友建議換台，小心為妙「被有心人亂換貼紙吧，每張都翹起來」、「不要按！換一家，然後通知銀行」、「最好換別台，又不是只有這台ATM能用」、「這個所屬行庫連維護機器的預算都沒有還是別用了，換一台使用吧」。