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出國吃大餐做醫美！他欠奢侈稅828萬喊窮遭管收　妻急拿百萬救人

▲▼。（圖／法務部執行署新北分署）

▲李姓房仲積欠828萬稅金與罰鍰不繳，卻頻頻出國、吃大餐、住飯店，還向執行署哭窮。（圖／法務部執行署新北分署，下同）

記者黃哲民、蔡怡萍／新北報導

新北市某房仲業者李姓男子因滯納特種貨物及勞務稅(俗稱奢侈稅)罰鍰及勞、健保費等，經移送法務部行政執行署新北分署執行，尚欠828萬餘元，李於收到國稅局稅單後，適逢父親過世，留下總值達4545萬餘元的土地及房屋數十筆，李未拋棄繼承，與2位胞弟協議分割時，卻放棄全部遺產，經新北地方法院於26日晚間7時20分許裁定准予管收，其配偶在庭外聞訊，流下不捨眼淚，隔天就火速匯款先繳納100萬元，餘欠辦理分期繳納，並為李男覓保後，由新北分署放人。

▲▼。（圖／法務部執行署新北分署）

新北市年約40出頭之李姓男子，從事不動產仲介業近20年，因被國稅局認定於102及103年間利用3個人頭買賣4筆房地，涉嫌逃漏奢侈稅，予以追課逃漏稅額700餘萬元，並裁處1100餘萬元重罰，於行政訴訟確定後，在108年間陸續移送新北分署執行，經拍賣其名下店面、土地、持分建物及保時捷車輛等財產後，徵起超過1000萬元，尚欠奢侈稅罰鍰770餘萬元。

另外，李男持分房地被拍賣後，因未自動辦理房屋土地交易所得申報，被國稅局追課個人房屋土地交易所得稅(即房地稅)20萬餘元，並裁處4萬餘元罰鍰，再移送新北分署執行，連同滯納之勞、健保費，合計尚欠828萬餘元。

新北分署給李男多次分期繳納機會，李卻連第1期款項1萬元均無意提出，夫妻並頻向主任行政執行官喊窮，說「日子快過不下去了」，希望主任行政執行官不要再調查了。

▲▼。（圖／法務部執行署新北分署）

主任行政執行官聽後更加認真調查發現，李於105年7月間收到國稅局稅單及罰單後，申請復查期間，適逢父喪，其父親留下總值超過5000萬元之遺產，其中土地及房屋數十筆，總值達4545萬餘元。李家3兄弟辦理協議分割時，李竟未取得寸土片瓦，甚且有3戶房屋由李之胞弟繼承後，又轉贈與給李之配偶，由李之配偶轉賣或設定抵押權給金融機構擔保娘家之借款，依據最高法院見解，李未拋棄繼承、卻放棄遺產之行為係「詐害債權」之行為。

另調查發現，李自103年6月1日起，至108年12月2日止，5年半內共出國達26次，所到國家以柬埔寨12次最多，義務人表示「那是出國旅遊及考察不動產市場」。而夫妻近5年來簽帳消費項目，包括多家高爾夫球場、高檔住宿酒店、北部各家知名百貨公司及海底撈、紅屋牛排館、犇極上等多家高檔餐廳，甚至包括醫美診所。主任行政執行官詢問義務人其夫妻如此奢華消費，生活怎麼會過不下去時，李略顯激動且不諱言表示，「我出生在有錢人家，一直都過這樣的生活，是因為本件鉅額欠稅及罰鍰才改變其生活的」。

▲▼。（圖／法務部執行署新北分署）

新北分署通知李男夫妻於今年7月26日到場報告財產狀況，因李無法提出合理之清償方案，當日聲請新北地方法院管收，法官審訊2小時後，於晚間7時20分許裁定准予管收，其配偶在庭外聞訊，流下不捨眼淚，李私下交待其配偶如何籌款，隔天其配偶即先行匯款繳納100萬元，餘欠728萬餘元，其餘辦理分期繳納。李男獲釋後，其配偶流下喜極而泣之眼淚，提及隨後要帶著李先去服飾店添購衣裝，換下管收所提供之服裝再回家。

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